  • 28°C
香港時間 : 2020429日 (三) 13:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

CHANEL推出首個限時網上彩粧店　專屬禮盒美粧樣本心意卡齊奉上

休閒 12:29 2020/04/29

分享：

熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

CHANEL剛開設了本地限時彩粧網站。（攝影：曾有為）

在新冠疫情下，幾乎各向行各業都大受影響，實體店當然並不好過，但同間加速了網購的銷量，一直以來對網上購物非常嚴謹的CHANEL亦不例外，由即日起於網上開設CHANEL Beauty Pop-up store

據網上消息指出，因為新冠疫情影響下，自新年以來好些國際的美容品牌，例如Dior Beauty等的銷量大幅下跌60%，部分長期斷市的唇膏，變成「有庫存」的狀態，可知道美容產品一直是時裝品牌的現金牛奶，美粧產品銷量停滯對品牌來說是很大的一個打擊。

網站內劃分香水、彩粧和護膚3個部分。（CHANEL Beauty網站圖片）

不知時機剛到，素來對發展網購不太熱衷的CHANEL，品牌一直認為顧客落專門店購物才可體驗何為luxury，所以你永遠不可能在網上購買到品牌的手袋，至於這一次的CHANEL BEAUTY Pop-up store的網上店營業至本年年尾。

網站內當然不少得著名的CHANEL No 5香水。（CHANEL Beauty網站圖片）

限定網上商店內分為香水、彩粧和護膚品3部分，顧客凡購物多於500港元，可將提供免費本地送貨服務，少於該數會收取50港元的運費。

產品將會以CHANEL專屬的禮盒包裝，並提供兩款心意卡選擇，不得不提的是為了表達顧客在網上購買謝意，當然不會少得隨訂單附送的產品試用裝sample，身為CHANEL產品支持者的女士們，又怎不快快來個網上體驗。

記者：何偉雄

相關文章

【復古Chanel】序號標籤揭Chanel手袋生產年份　手袋達人：保持使用率有效保養Vintage手袋【附保養貼士】
13:41 2020/04/07
【復古Chanel】序號標籤揭Chanel手袋生產年份　手袋達人：保持使用率有效保養Vintage手袋【附保養貼士】
巴黎直擊2020 Haute Couture時裝展　CHANEL憶往情深
10:41 2020/04/03
巴黎直擊2020 Haute Couture時裝展　CHANEL憶往情深
【CHANEL珠寶】首次以Tweed為設計靈感　TWEED DE CHANEL推45件高級珠寶首飾
19:28 2020/04/15
【CHANEL珠寶】首次以Tweed為設計靈感　TWEED DE CHANEL推45件高級珠寶首飾
消費資訊 網上購物 消費種類 Chanel 美容

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【拋棄糟糠】黎振燁搭上朱智賢欲跟懷孕妻離婚　太太獨自產檢負心丈夫未陪伴
20:02 2020/04/28
【拋棄糟糠】黎振燁搭上朱智賢欲跟懷孕妻離婚　太太獨自產檢負心丈夫未陪伴
【金正恩近況】乘專列神隱為避失控疫情　脫北女孩朴研美爆金正恩生死真相
12:11 2020/04/28
【金正恩近況】乘專列神隱為避失控疫情　脫北女孩朴研美爆金正恩生死真相