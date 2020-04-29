CHANEL推出首個限時網上彩粧店　專屬禮盒美粧樣本心意卡齊奉上

▲ CHANEL剛開設了本地限時彩粧網站。（攝影：曾有為）

在新冠疫情下，幾乎各向行各業都大受影響，實體店當然並不好過，但同間加速了網購的銷量，一直以來對網上購物非常嚴謹的CHANEL亦不例外，由即日起於網上開設CHANEL Beauty Pop-up store。

據網上消息指出，因為新冠疫情影響下，自新年以來好些國際的美容品牌，例如Dior Beauty等的銷量大幅下跌60%，部分長期斷市的唇膏，變成「有庫存」的狀態，可知道美容產品一直是時裝品牌的現金牛奶，美粧產品銷量停滯對品牌來說是很大的一個打擊。

▲ 網站內劃分香水、彩粧和護膚3個部分。（CHANEL Beauty網站圖片）

不知時機剛到，素來對發展網購不太熱衷的CHANEL，品牌一直認為顧客落專門店購物才可體驗何為luxury，所以你永遠不可能在網上購買到品牌的手袋，至於這一次的CHANEL BEAUTY Pop-up store的網上店營業至本年年尾。

▲ 網站內當然不少得著名的CHANEL No 5香水。（CHANEL Beauty網站圖片）

限定網上商店內分為香水、彩粧和護膚品3部分，顧客凡購物多於500港元，可將提供免費本地送貨服務，少於該數會收取50港元的運費。

產品將會以CHANEL專屬的禮盒包裝，並提供兩款心意卡選擇，不得不提的是為了表達顧客在網上購買謝意，當然不會少得隨訂單附送的產品試用裝sample，身為CHANEL產品支持者的女士們，又怎不快快來個網上體驗。

記者：何偉雄