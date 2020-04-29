【Netflix真人騷】火辣情侶拍《慾罷不能》屢破色戒　拍拖一年愛情保鮮YouTube公布婚訊

▲ 參加Netflix真人騷《慾罷不能》的火辣情侶Harry和Francesca，在拍攝時已經眉來眼去，屢破色戒，想不到拍攝完結一年後，兩人的愛情依然保鮮，日前在YouTube公布婚訊。

Netflix新真人Show《慾罷不能》（Too hot to handle）大膽題材掀熱話，10位來自世界各地、樣貌身材俱佳的男女，一同到度假勝地歎足一個月，其中不准發生任何親密關係，連親嘴也不行！

▲ 當中備受討論的一對，就是來自澳洲的陽光嫩男Harry，以及加拿大性感女神Francesca。（Netflix提供）

要嚴格「守行為」禁慾一個月，面前又盡是引誘，10位男女各有各玩。即使互有好感，禁慾令又是一大難題，故彼此的關係不斷受考驗。

在節目中，Harry和Francesca一開始已被對方吸引，更屢次抵受不住誘惑破色戒，連累大家被扣不少獎金，惹眾人批評。節目已拍畢一年，原來這對情侶仍然甜蜜，Harry更已經帶了Francesca回家見家長。

▲ 二人經常在IG晒恩愛。（Harry Instagram）

現時二人設有YouTube Channel「Harry & Frankie」，也經常在IG放閃，日前Harry更特意剪了一段與Francesca拍拖點滴的短片，Post上IG大晒恩愛。

即使分隔異地，二人坦言曾遇上分手危機，但現時感情相當穩定。在近日發布的YouTube影片中，原本主題是為Harry慶祝生日，他突然說：「We are getting married！」正式宣布將與Francesca拉埋天窗，令不少網民相當驚喜，紛紛送上祝福。

▲ （ Harry & Frankie YouTube頻道影片截圖）

記者：Panda