  • 28°C
香港時間 : 2020429日 (週三) 15:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Netflix真人騷】火辣情侶拍《慾罷不能》屢破色戒　拍拖一年愛情保鮮YouTube公布婚訊

娛樂 13:33 2020/04/29

分享：

熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

參加Netflix真人騷《慾罷不能》的火辣情侶Harry和Francesca，在拍攝時已經眉來眼去，屢破色戒，想不到拍攝完結一年後，兩人的愛情依然保鮮，日前在YouTube公布婚訊。

Netflix新真人Show《慾罷不能》（Too hot to handle）大膽題材掀熱話，10位來自世界各地、樣貌身材俱佳的男女，一同到度假勝地歎足一個月，其中不准發生任何親密關係，連親嘴也不行！

當中備受討論的一對，就是來自澳洲的陽光嫩男Harry，以及加拿大性感女神Francesca。（Netflix提供）

要嚴格「守行為」禁慾一個月，面前又盡是引誘，10位男女各有各玩。即使互有好感，禁慾令又是一大難題，故彼此的關係不斷受考驗。

在節目中，Harry和Francesca一開始已被對方吸引，更屢次抵受不住誘惑破色戒，連累大家被扣不少獎金，惹眾人批評。節目已拍畢一年，原來這對情侶仍然甜蜜，Harry更已經帶了Francesca回家見家長。

二人經常在IG晒恩愛。（Harry Instagram）

現時二人設有YouTube Channel「Harry & Frankie」，也經常在IG放閃，日前Harry更特意剪了一段與Francesca拍拖點滴的短片，Post上IG大晒恩愛。

即使分隔異地，二人坦言曾遇上分手危機，但現時感情相當穩定。在近日發布的YouTube影片中，原本主題是為Harry慶祝生日，他突然說：「We are getting married！」正式宣布將與Francesca拉埋天窗，令不少網民相當驚喜，紛紛送上祝福。

（ Harry & Frankie YouTube頻道影片截圖）

記者：Panda

相關文章

【Netflix真人騷】要知《慾罷不能》5件事　型男索女為10萬美元禁慾1個月
09:59 2020/04/28
【Netflix真人騷】要知《慾罷不能》5件事　型男索女為10萬美元禁慾1個月
【留家煲劇】張孝全演Netflix華語劇《誰是被害者》　鑑證先鋒查燒屍溶屍連環兇案
17:40 2020/04/24
【留家煲劇】張孝全演Netflix華語劇《誰是被害者》　鑑證先鋒查燒屍溶屍連環兇案
【Netflix真人騷】《雙層公寓》戇男歌手兩遭拒愛　21歲鮎澤悠介減肥成功變男神
13:45 2020/04/21
【Netflix真人騷】《雙層公寓》戇男歌手兩遭拒愛　21歲鮎澤悠介減肥成功變男神
Netflix 兩性關係 模特兒 電視 拍拖 人工智能 娛樂人物職業 墨西哥

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【拋棄糟糠】黎振燁搭上朱智賢欲跟懷孕妻離婚　太太獨自產檢負心丈夫未陪伴
20:02 2020/04/28
【拋棄糟糠】黎振燁搭上朱智賢欲跟懷孕妻離婚　太太獨自產檢負心丈夫未陪伴
【金正恩近況】乘專列神隱為避失控疫情　脫北女孩朴研美爆金正恩生死真相
12:11 2020/04/28
【金正恩近況】乘專列神隱為避失控疫情　脫北女孩朴研美爆金正恩生死真相