【Netflix真人騷】火辣情侶拍《慾罷不能》屢破色戒 拍拖一年愛情保鮮YouTube公布婚訊
娛樂 13:33 2020/04/29
Netflix新真人Show《慾罷不能》（Too hot to handle）大膽題材掀熱話，10位來自世界各地、樣貌身材俱佳的男女，一同到度假勝地歎足一個月，其中不准發生任何親密關係，連親嘴也不行！
要嚴格「守行為」禁慾一個月，面前又盡是引誘，10位男女各有各玩。即使互有好感，禁慾令又是一大難題，故彼此的關係不斷受考驗。
在節目中，Harry和Francesca一開始已被對方吸引，更屢次抵受不住誘惑破色戒，連累大家被扣不少獎金，惹眾人批評。節目已拍畢一年，原來這對情侶仍然甜蜜，Harry更已經帶了Francesca回家見家長。
現時二人設有YouTube Channel「Harry & Frankie」，也經常在IG放閃，日前Harry更特意剪了一段與Francesca拍拖點滴的短片，Post上IG大晒恩愛。
即使分隔異地，二人坦言曾遇上分手危機，但現時感情相當穩定。在近日發布的YouTube影片中，原本主題是為Harry慶祝生日，他突然說：「We are getting married！」正式宣布將與Francesca拉埋天窗，令不少網民相當驚喜，紛紛送上祝福。
記者：Panda