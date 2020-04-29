【準時是基本】DSE考生預約的士要求「準時到」　司機不滿放上網公審： 以為吩咐私人司機

▲ 有DSE考生預約的士要求準時到，惹來司機不滿並截圖放上網公審。

香港中學文憑試在上周五開考，因疫情關係，考生需提早到試場進行相關檢疫措施，但擔心乘搭公共交通工具增加感染機會，不少考生選擇搭的士往返考場。不過，日前一名應屆DSE考生預約的士到學校應考，註明「考DSE準時到」，結果引起司機不滿，並將截圖上載至Facebook群組公審，批評考生「唔知仲以為吩咐私人司機去接佢」，事件引起網民熱議。

上周六是DSE開考的第2天，一名的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網」上載一張的士預約訂單的截圖，指有DSE學生預約4月25日上午7時10分由紅磡家維邨前往九龍仔瑪利諾修院學校，並標註「考DSE準時到」。

標註「準時到」令的士司機甚為不滿，並發帖文指，

唔知仲以為吩咐私人司機去接佢（呢句說話完全冇攻擊成分，都有咁多人無理取鬧）。

▲ 有的士司機不滿學生標註「準時到」，將截圖上載至Facebook群組公審。（的士司機資訊網 Facebook）

準時是基本常識

不少網民看畢帖文，認為要求準時是基本的態度，反指司機有問題，「預約單要準時都好正常啫，人哋都係寫低提司機，唔好講到遵守基本職業操守都係人哋要求啦」、「剩係要求準時有咩問題？又唔係打折，咁都唔啱心水」及「對於學生嚟講係人生大事，叮囑一句有乜問題」。

有同為的士司機的網民留言，「就係啲同行態度差，搞到無人肯搭的士，無生意又怨天怨地，唔檢討下自己」而發帖司機則回應指，預約學生的態度欠佳，如果在「準時」之前加個「請」或「麻煩」會更好。

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責任編輯：王俊賢