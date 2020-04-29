【十八年後的終極告白】尹詩沛以一敵眾超搶戲　入行十年曾缺信心：懷疑自己能力【有片】

▲ 尹詩沛於《十八年後的終極告白》演「豬肉婆」趙玉娣十分搶戲。

TVB劇《十八年後的終極告白》的「豬肉婆」趙玉娣（尹詩沛飾）昨晚（4月28日）霸氣登場，尹詩沛於茶樓內以一敵眾十分搶戲。

尹詩沛接受TOPick訪問指，當演《十八年後的終極告白》時，因為角色惡死，要長期都大聲罵人以致嗌到喉嚨痛，不過忘我的演出也令尹詩沛拍畢後有滿足感和成功感。

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▲ 尹詩沛飾演的阿娣以一敵眾。（《十八年後的終極告白》截圖）

尹詩沛以一敵眾

昨晚（28日）播出的《十八年後的終極告白》內，阿娣於茶樓內表現巴辣，大罵肥仔富（何遠東飾）、Sam（譚俊彥飾）、阿一（陳山聰飾）、吹水（林師傑飾）及老公Tiger（杜大偉飾），非常搶戲。

尹詩沛指：「我很喜歡茶樓這場戲，氣氛很正，這場戲有7頁紙，很大挑戰，從開始好像是聚舊到反枱的變化我都很喜歡。劇中的每場戲都有個重要的訊息會帶到之後牽連的事情上，每場戲也叫人難忘。」

她認為：「演阿娣最大的挑戰就是她長期說話都很大聲，拍攝時會喉嚨痛，每次出場都是大大聲聲、聲大夾惡，她很惡的，我也怕會嚇到人。」

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▲ 尹詩沛於《十八年後的終極告白》中嗌到喉嚨痛。（《十八年後的終極告白》截圖）

尹詩沛透露鏡頭後趣事

尹詩沛形容劇中的趙玉娣是一個很直接的人：「既厚面皮且不知醜，是一個很簡單的人。她從小到大都跟爸爸在豬肉檔內成長，會有很貼地的基因，為人頭腦簡單及比較直接，所做的事都是為了家庭和老公。」

阿娣與Tiger這對夫婦剛剛登場，尹詩沛說：「與杜大偉演夫婦的感覺很舒服，因為本已認識他，一開始便拍攝在豬肉檔的場口，基本上換了裝束在檔口內便已入戲。他演的小男人，我可以長期無間斷地罵他，罵得來火花很Sweet，一個願打一個願捱，對他的惡形惡相其實是種關心來的。」

她談到鏡頭背後的趣事：「豬肉檔是實景拍攝的，衛生環境可能有點不乾淨，但也會去忍受它。有次Roll機後，本來鏡頭的焦點是在我身上，怎知因為一隻曱甴走在前面以致對焦的目標變成了那隻曱甴。現場也有很多小強、米奇老鼠......但大家拍攝得很開心，完成後更有滿足感和成功感。」

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▲ 尹詩沛於《十八年後的終極告白》中飾演「豬肉婆」趙玉娣。（《十八年後的終極告白》劇照）

尹詩沛感謝台前幕後

拍攝前，尹詩沛曾感到擔心，「剛收到劇本時，覺得自己未必能處理到這個角色，當時很沒信心，會懷疑自己，幸好鏡頭背後是很舒服，好拍檔何遠東和譚俊彥常鼓勵我，教我如何去放開及感受這個角色，以及融入變成豬肉婆。」

她續指：「這套劇的導演Wilson幫了我很多，鼓勵我用更多內心更深層、更Dark的感受出來演。導演每次都不會摧逼我，給很多時間去預備及帶我入戲。導演Wilson、Calvin與我都是大家看着大家長大，我們都是好朋友，很想多謝他們。拍這部戲後，即使要演任何更深入的情緒也不會怕，也是演技上的轉捩點。」

▲ （尹詩沛IG圖片）

尹詩沛慶幸仍有工開

談到疫情襲港，尹詩沛說：「疫情對工作是有影響的，很多拍攝都已定下了期不能延誤，惟有在開工時大家都互相照顧。不Roll機時都會戴上口罩，即使不能戴口罩也會擺放空氣清新機，並會一起使用酒精搓手液、酒精紙巾等，大家都很有心去保護大家。幸好我暫時仍有工作，心也比較安定。」

尹詩沛透露近況：「現時正忙於拍攝《一笑渡凡間》，劇中的我也是飾演街市婆，不過這次不是賣豬肉，而是賣冬瓜，同樣都是很沉重的角色，即使是一套喜劇也很沉重。之後會客串《陀槍師姐2020》，與及跟好友李君妍一起拍《七公主》。」

▲ 尹詩沛於《金宵大廈》演芳芳獲讚。（尹詩沛IG圖片）

尹詩沛於2010年參加第24期TVB藝員訓練班畢業入行，身材出眾的她多被派演賣弄姿色的角色。

直到2015年，她為李思捷主持的節目《今晚睇李》「Palwerful Band」的和音之一，因唱功了得令觀眾留下印象。

其後，尹詩沛轉回當演員，先後於《不懂撒嬌的女人》、《再創世紀》、《她她她的少女時代》及《金宵大廈》內的演出受到注目。

記者：梁樂欣

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