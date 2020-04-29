張敬軒女妝與女神倪晨曦撞樣　軒仔挑機Elva勢要爭奪女神寶座

▲ 張敬軒化女妝樣貎清新可愛，與仙氣女神倪晨㬢爭奪美女寶座。

張敬軒昨晚（28日）在IG post了女裝打扮，竟然撞樣被稱為仙氣女神的倪晨㬢（Elva），笑稱是其「異父異母的細妹倪黃昏」，瞬即獲得5.7萬個Like，勢要挑機倪晨㬢「喺2020年競逐女神寶座」咁話。

▲ 唔知Elva睇完有咩反應？（相片：IG@hinscheung）

軒仔Hashtag寫道：「我收到風話女神呢期玩緊抗疫瑜伽，遲兩日先出關。於是我搵咗佢異父異母嘅細妹 #倪黃昏 #Elmo 一齊合作，仲有佢阿媽 #倪半夜 同埋個細佬 #倪晏晝。」更指自己是「#清熱消滯 #宅男恩物」。

▲ 又幾有幾分似阿嬌喎。（相片：IG@hinscheung）

他的仙氣女神造型獲網友一致讚好，除了與Elva撞樣，側面更有幾分似阿嬌鍾欣潼及文青女神蔣雅文，仙氣打扮也令到薛凱琪忍不住留言：「Can I pls see her again？」

▲ 有少女味道！（相片：IG@hinscheung）

有網友更搞笑留言：「繼火龍果之後，年尾係咪可以集齊一個果籃？」軒仔一直都有舖女裝打扮癮，先後曾經模仿過Emma Watson、容祖兒，維肖維妙之餘又令人忍俊不禁，看來大家都想睇佢再着女裝。

▲ 扮Emma Watson都似。（相片：IG@hinscheung）

軒仔上年和Elva首次合作拍攝銀行廣告結緣，更在訪問中大讚對方有仙氣：「我在Social Media見到你（倪晨曦）時，已經覺得你充滿仙氣。」

▲ 去年二人合作拍攝銀行廣告。（相片：花旗銀行）

今年軒仔同女神似乎即將再有新搞作，令人期待二人再次擦出火花！