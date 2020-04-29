【復課安排】小學生戴N95口罩上體育課感到氣悶　醫生：長時間佩戴或致肺損傷

▲ 有醫生表示，長時間佩戴N95口罩可能會導致肺部損傷。

新冠肺炎肆虐，長時間戴著口罩防疫或會感到不適。浙江杭州日前復課，當地小學生戴上口罩，部分更戴上N95上體育課，感到有點難呼吸。有醫生表示，長時間佩戴N95口罩，或致肺部損傷。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也曾表示，佩戴N95口罩約1小時後，或會感到頭痛。

據澎湃新聞報道，杭州一名小六學生近日告訴媽媽，上體育課時戴口罩「覺得有點悶」，甚至有幾位同學戴N95上課，疑惑他們會否感到氣悶。身為醫生的母親認為，孩子心肺很稚嫩，心肺功能一旦受損，是不可逆的，並強調N95完全不適合孩子佩戴。

因擔心孩子的健康，她馬上在群組提醒家長，讓孩子戴普通口罩就可以。北京大學基礎醫學院免疫學教授王月丹表示，即使是大人，每次佩戴N95口罩的時間也不能多於4個小時。若長時間持續使用，會造成肺部損傷，或引起肺氣腫等問題。

美國新澤西州（New Jersey）一名女子上周四戴N95口罩開車，數小時後疑因撞上林肯公園（Lincoln Park）附近的一根電線桿，受傷送院，幸未有生命危險。警方指，據女事主驗身報告顯示，她沒受藥物或酒精影響，估計可能是長時間戴N95口罩開車，吸入過多二氧化碳導致缺氧昏迷。

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許樹昌：N95使用1小時或頭痛

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌曾表示，「N95」的意思是：可有效過濾空氣中95%非油性懸浮粒子。N95口罩可有助阻隔懸浮粒子及病菌病毒，適合用於特殊場合。譬如，醫院內要接觸患高傳染性患者的醫護人員、化工廠員工等也適合佩戴。

許樹昌表示，由於N95口罩完全貼合面部，使用者會吸回自己呼出的二氧化碳；約使用1小時後，便可能因腦血管擴張而感到頭痛。若天氣較熱，佩戴N95口罩則絕非可持之以恆的方法。

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何學工：長期戴口罩或會作嘔

兒科免疫及傳染病科專科醫生何學工早前接受TOPick訪問時表示，長時間佩戴口罩會特別疲累，因為我們有換氣（rebreathing）的過程，會吸入自己呼出的二氧化碳，令體內二氧化碳含量升高，導致部分人出現頭痛、作嘔作悶的感覺。若出現不適情況，建議到一個空氣清新的地方，脫下口罩，以作舒緩。

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責任編輯：羅嘉欣