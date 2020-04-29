【生態佳音】威尼斯封城後遊客絕跡　聖馬可廣場旁運河驚現水母

▲ 有生物學家在水質清澈的威尼斯運河中發現水母。

新冠肺炎疫情持續，意大利是疫情重災區之一，至今已錄得超過20萬宗確診病例、逾2.7萬人死亡。國內多個城市已實施封關，其中著名景點威尼斯封城後遊客絕跡，人潮大減後自然生態逐漸恢復，有生物學家在水質清澈的運河中發現許多海洋生物，水母暢遊河中的景致令人極為讚嘆。

▲ 水母在聖馬可廣場旁的運河中暢泳。（法新社）

為阻止新型冠狀病毒持續擴散，意大利威尼斯已實行封城。人潮驟減下，連生態亦逐步恢復，別有一番景象。在威尼斯工作的生物學家Andrea Mangoni日前就在網上分享拍攝片段後，指自己在聖馬可廣場附近運河旁，拍攝到水母的蹤影。

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Mangoni表示，水母在距離水面只有幾厘米的位置游泳。他認為是和最近的潮退和運輸量降低有關，因運河沉積物堆積到水底，令水質變得更加清澈透明。在無需透過任何儀器，就可用肉眼看再到，並拍攝到許多海洋生物：

威尼斯潟湖生態沒有因封城而改變，改變的只是人們可以欣賞到湖中的動植物群。

▲ 除了水母外，Mangoni還拍到螃蟹。（法新社）

波隆納大學兼任教授Attilio Rinaldi及波蘭格但斯克大學海洋學專家Maciej Manko向路透社表示，影片中的生物是桶水母（Rhizostoma Pulmo），在上亞德里亞海中是很常見，極有可能是透過潟湖潮流進入威尼斯。

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責任編輯：熊詠思