  • 28°C
香港時間 : 2020429日 (三) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【生態佳音】威尼斯封城後遊客絕跡　聖馬可廣場旁運河驚現水母

休閒 12:49 2020/04/29

分享：

熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

有生物學家在水質清澈的威尼斯運河中發現水母。

新冠肺炎疫情持續，意大利是疫情重災區之一，至今已錄得超過20萬宗確診病例、逾2.7萬人死亡。國內多個城市已實施封關，其中著名景點威尼斯封城後遊客絕跡，人潮大減後自然生態逐漸恢復，有生物學家在水質清澈的運河中發現許多海洋生物，水母暢遊河中的景致令人極為讚嘆。

水母在聖馬可廣場旁的運河中暢泳。（法新社）

為阻止新型冠狀病毒持續擴散，意大利威尼斯已實行封城。人潮驟減下，連生態亦逐步恢復，別有一番景象。在威尼斯工作的生物學家Andrea Mangoni日前就在網上分享拍攝片段後，指自己在聖馬可廣場附近運河旁，拍攝到水母的蹤影。

【救救動物】親睹母親遭宰殺烹煮　小獼猴緊握媽媽不放被燙傷須截肢

Mangoni表示，水母在距離水面只有幾厘米的位置游泳。他認為是和最近的潮退和運輸量降低有關，因運河沉積物堆積到水底，令水質變得更加清澈透明。在無需透過任何儀器，就可用肉眼看再到，並拍攝到許多海洋生物：

威尼斯潟湖生態沒有因封城而改變，改變的只是人們可以欣賞到湖中的動植物群。

除了水母外，Mangoni還拍到螃蟹。（法新社）

波隆納大學兼任教授Attilio Rinaldi及波蘭格但斯克大學海洋學專家Maciej Manko向路透社表示，影片中的生物是桶水母（Rhizostoma Pulmo），在上亞德里亞海中是很常見，極有可能是透過潟湖潮流進入威尼斯。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：熊詠思

自然保育 威尼斯 意大利 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【拋棄糟糠】黎振燁搭上朱智賢欲跟懷孕妻離婚　太太獨自產檢負心丈夫未陪伴
20:02 2020/04/28
【拋棄糟糠】黎振燁搭上朱智賢欲跟懷孕妻離婚　太太獨自產檢負心丈夫未陪伴
【金正恩近況】乘專列神隱為避失控疫情　脫北女孩朴研美爆金正恩生死真相
12:11 2020/04/28
【金正恩近況】乘專列神隱為避失控疫情　脫北女孩朴研美爆金正恩生死真相