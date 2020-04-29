【抑鬱症】父有精神病兄姊自殺亡　單親青年患人格障礙剖白抗抑鬱7年路

▲ 一名患有嚴重抑鬱症7年的單親青年，在網上剖白自己的抗抑鬱之路。

「抑鬱給我的痛苦足以折磨一生…」一名21歲患上嚴重抑鬱症7年的單親青年，昨日（28日）在網上剖白自己的坎坷成長路，他未出世父母離異，父親更是精神病患者；在四兄姊中，哥哥和其中一位姊姊相繼自殺身亡，令他活在陰霾下。他13歲患重鬱症丶19歲確診邊緣人格障礙，近日更有輕生念頭。

該名21歲青年在facebook專頁《名校 Secrets》出帖文訴苦，被嚴重抑鬱症折磨了7年，覺得「生而為人是我的錯。」他成長於單親家庭，患有精神病的爸爸，在他出生前已和媽媽離婚。他原有四兄姊，但哥哥和其中一位姊姊，在他年幼時自殺走上不歸路，令他深受嚴重打擊。

邊緣人格障礙情緒不穩會自殘

陰霾一直揮之不去，青年13歲時患上嚴重抑鬱症、19歲更確診邊緣人格障礙，是人格障礙其中一種，患者情緒不穩定，在健康精神與病態精神邊緣間徘徊。同時患者對自我認同有障礙，非常害怕被遺棄忽略，容易胡思亂想，甚至有自殘等行為。

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患者︰抑鬱的痛苦足以折磨一生

該名青年曾以為，時間能夠沖淡一切，忘記兄姊自殺帶給他的陰霾，但結果只是他一廂情願，7年來他受盡病魔折磨。

7年，說長不長，但抑鬱帶給我的痛苦已經足以折磨我一生！抑鬱會令你無緣無故想死丶令你每天也睡不着覺丶令你不由自主沉溺在痛苦之中。而這一切的發生，都可以是沒原因的。

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7年間，他的病情曾有好轉跡象，但原來這些跡象只是山洪暴發的先兆，抑鬱從沒有離開他的生命，並指過來人才會明白，那種苦到底有多苦。他最後道出有輕生念頭，更疑似留下遺言。

抑鬱已把我的生命侵蝕得體無完膚了。我很累，7年下來，我想我已經走不下去了。對不起，生而為人是我的錯。這世界也許早已容不下我。再見了，我會在天上好好守護著大家的。 願我沒有來生。

過來人網民鼓勵尋找傾訴對象

網民紛紛留言勸告青年盡快求助，並留下聯絡方法。有抑鬱症過來人讚揚他捱過7年不容易，並鼓勵他一定要找人傾訴，可以是老師、朋友或尋求宗教信仰。

我曾經都有段時間好想死成日傷害自己，但當呢段時間過咗，就可以逐步克服，加油！

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責任編輯︰林綺玲