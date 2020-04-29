【大減價】HKTVmall 5月感謝祭低至28折　大抽獎送日本雙人來回機票【內附優惠詳情】

▲ HKTVmall5月感謝祭將於4月30日至5月31日舉行。（圖片來源：HKTVmall）

一到5月，除了SOGO及一田舉行大減價，HKTVmall也舉辦感謝祭，延續「 每日一店 」重點優惠外，更新增每週瘋狂減，以及精選產品星期三折上折，優惠低至28折，參加者還有機會贏取日本雙人來回機票！

HKTVmall將於4月30日至5月31日期間舉辨「5月感謝祭」，今次感謝祭引入了超過80個著名品牌，並推出5激優惠，大家可以28折購買酒精消毒綿片（100張）（HK$25）及以75折購買Dyson最新款V11 Absolute吸塵機（HK$4,119）等等，買過痛快！

第一激優惠： 感謝祭贏日本雙人來回機票

大家可透過以下3種參加方法獲得終極大抽獎機會，贏取東京雙人來回機票客位機票（共388套），累積越多抽獎機會，得獎機會越大。

1. 參與HKTVmall「打卡贏機票」遊戲。

2. 於指定品牌實體店單一消費滿$200即獲1次抽獎機會。

3. 於HKTVmall消費滿HK$500可獲抽獎機會1次，滿HK$1,000 可獲抽獎機會2次，滿HK$1,500可獲抽獎機會最多3次。

第二激優惠：名店登陸「每日好店」店舖優惠

除了延續「 每日一店 」重點優惠外，「每日好店」包括超過80個全新進駐著名品牌，優惠店舖日日不同，選擇繁多。

當中優惠包括抗疫用品AQ Bio全店至少85折、Arena & Speedo品牌旗艦店全店4折、GIORDANO全店4折。全店優惠會維持2日，凡購買產品，即可以換購價加購不同的優惠產品。

第三激優惠：星期三折上折優惠

由5月6日起連續四星期的週三推出限定精選類別產品折上折優惠，每週三放出1個精選類別產品例如護膚化妝品、保健產品及運動健身產品等等，享有額外9折或88折優惠。

第四激優惠：每週限量200件優惠產品瘋狂減

每週限量200件優惠產品至少半價，更有1-2折必搶專區，由化妝護膚至生活家電用品應有盡有，包括Webber Naturals關節健骨寶 （特強配方） 葡萄糖胺+硫酸軟骨素（HK$168／件）、CASABLANCA星級酒店枕（HK$175／２件）等。

第五激優惠：5月23日全埸額外95折

於5月23日全場有超過10萬件精選貨品照價額外95折，只要大家在付款時輸入優惠碼，即可享有照價額外95折優惠。優惠碼將於HKTVmall網頁公佈。

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責任編輯：王芷瑩