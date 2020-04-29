【美國疫情】花藝師紐約街頭「花閃」為醫護打氣　吸引龍友驅車追蹤Flower Flash

▲ 紐約花藝師Lewis Miller利用自己的花藝專業，在紐約曼克頓進行「花閃」(Flower Flash)活動，到處擺放一大束的花藝作品，為前線醫護人員打氣。

新冠肺炎肆虐全球，美國疫情十分嚴峻，確診數字已過百萬人，當地人人自危。紐約花藝師Lewis Miller利用自己的花藝專業，在紐約曼克頓進行「花閃」(Flower Flash)活動，到處擺放一大束的花藝作品，為前線的醫護人員打氣，感謝他們在新型冠狀肺炎期間的無私奉獻，同時更為紐約人送祝福，為沉悶的生活送上驚喜。

▲ 街頭的電箱也成為Lewis Miller目標，很有驚喜。（ig圖片）

Lewis Miller既是花藝師又擁有自己的花店，自從新冠肺炎在紐約出現後，他便進行這個「花閃」的活動，他跟花店員工於凌晨在自己花店工作，設計不同的花藝擺設，趕在民居出門之前，將作品放在城市不同的各個角落，還城市帶來生氣。

▲ Lewis Miller在街頭進行「花閃」活動，為醫護人員及紐約人打氣。(Facebook圖片)

作品擺放的位置十分有趣，有放在電話停內、垃圾桶、水龍頭旁邊，甚至放在雕塑上作陪襯，添上藝術色彩，令人充滿驚喜。

雖然有不少紐約居民經常周圍尋找這些花卉擺設，不過Lewis Miller就說：「在活動前不會告知大家的地點，各人都不用刻意去找。」

▲ 垃圾桶內有花卉作品，相當有趣。(Facebook圖片)

是次花閃活動，目的是要感謝一眾醫護人員，他說：「你們每天拯救生命，令這城市可繼續正常運行，故希望讓你們在上班途中看到漂亮的花朵，表達大家對這群無私的英雄作出敬意。」

同時他亦希望為紐約人提供正能量，「這些花藝作品帶給我們希望，在這個黑暗的時刻，我們必須要去思考世界上真正的美好」。

由於美國各地現時仍處於抗疫階段，曼克頓街頭十分冷清，但因著這個「花閃」活動，據悉當地最近忽然出現不少專業或非專業的拍友，每日開着車子興奮地去尋找新一束的Flower Flash，究竟在城裏的哪一個角落？

▲ 綴上花冠的銅牛，平添可愛。（ig圖片）

▲ 在雕塑上放上花藝作品，充滿藝術感。(Facebook圖片)

來自美國加州的Lewis Miller，母親、祖父都是園藝師，從小就受到薰陶。幾年前他到紐約市發展，曾與多間高級品作合作，包括Bulgari、Tiffany等等，花藝作品得到高度的評價。

記者：招美寶