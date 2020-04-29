【金正恩失蹤】衛星圖片顯示北韓突建大型臨時閱兵建築　英媒：疑準備金正恩喪禮

▲ 英國傳媒引用衛星圖片，指北韓平壤正建造大型閱兵場地，疑似為金正恩葬禮做準備。

北韓領導人金正恩自本月11日起，「神隱」超過兩星期，有傳媒更報道金正恩命危已成植物人。近日英媒再有消息傳出，有衛星圖片流出可見北韓由4月18日起於平壤東部突然開始建造大規模閱兵儀式的臨時建築，英國傳媒指，在新冠肺炎的疫情下北韓不會無緣無故舉行閱兵，由此推測該場地可能是舉行金正恩葬禮。

英國《太陽報》報道，Planet Labs拍攝到衛星圖片，從相片可見北韓由4月18日起於平壤東部的美林閱兵訓練場，該類為用於大規模閱兵儀式的臨時建築，能容納參加閱兵儀式的大批士兵。報道又指，北韓目前正嚴防新冠肺炎疫情爆發，故沒可能在疫情下舉行閱兵等大型活動。今年1月時北韓曾計劃舉行閱兵，但當時因應疲情而取消。

報道推測，閱兵儀式可能是為金正恩葬禮而舉行，其父親金正日於2011年舉行葬禮時亦有同樣的閱兵儀式。

金氏專用列車停泊度假城鎮

不過，又有說法指金正恩目前正休養中。據衛星圖片，金正恩的專用列車於4月21日和23日都曾停靠度假城鎮元山市（Wonsan），屬金氏家族專用的「領導站」，金正恩有可能正在當地別墅隔離中。

而南韓國安特別顧問文正仁日前也表示，金正恩自本月中一直在東部海岸度假城鎮元山市，還指金正恩仍「活得很好」，與衛星圖片的專用列車說法不謀而合。有關衛星圖片拍到金正恩專用列車報道，請看【下一頁】

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責任編輯：林卓昕