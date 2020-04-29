【狠毒繼母】4歲女童尿床慘被惡繼母虐打　頭撞牆全身煙頭燙𠝹傷陷昏迷

▲ 內地一名4歲女童因尿床被繼母虐打，將她的頭撞牆令她重傷陷入昏迷，並留醫ICU。

家庭環境對小朋友有很大影響，父母的愛能讓孩子快樂成長，可是卻有狠心父母向子女下毒手。近日內地一名4歲女童因尿床被繼母虐打，將她的頭撞牆令她重傷陷入昏迷，並留醫深切治療部（ICU）。知情人士指女童長期受虐，全身都是煙頭燙、刀𠝹傷等傷痕。

綜合內地傳媒報道，黑龍江建三江的4歲女童凡凡（化名）今年農曆新年後開始與28歲的生父于男、30歲的繼母及繼母的12歲兒子，一家四口一起生活。據知今次並非她首次受虐，她已長期被繼母虐打。

長期被虐全身滿布傷痕

知情人士李先生指，凡凡全身傷痕纍纍，包括煙頭燙、刀片𠝹傷傷痕，額前有一塊大傷口，不但臉上被𠝹傷，連嘴唇也被剪刀剪傷，還有腳底全是凍瘡。李先生實在看不過眼女童被虐，因而於網上揭發事件。

▲ 女童全身都是煙頭燙、刀𠝹傷等傷痕。（影片截圖）

凡凡早前因鼻樑骨骨折，做手術後於上周三（22日）出院，可是翌日（23日）又再次被送入醫院，檢查後發現她顱腦損傷，目前仍然昏迷。鄰居李女士亦透露，凡凡長期被虐，這次更嚴重打到腦震盪，陷入昏迷留醫ICU。

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疏忽照顧致營養不良

李女士向凡凡的生父于男查問，是否他虐打女兒，于男指自己不會向親生女兒動手。他更跟李女士表示，事件在他外出工作時發生，女兒好像因為尿床，被繼母懲罰毒打起來，還把她的頭撞向牆。

▲ 女童臉被𠝹傷，連嘴唇也被剪刀剪傷。（影片截圖）

凡凡的生母已到達醫院照顧女兒，她指女兒手術成功，不過醫生稱由於凡凡年幼，加上營養不良、貧血等問題，還要持續觀察情況。生母指，前夫向她承認凡凡的傷是繼母造成。

她目前全心全意照顧女兒，顧不上其他事情，只盼警方盡快查明結果。警方現正調查事件，凡凡的父親及繼母已被警方帶走問話。

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責任編輯︰王明芳