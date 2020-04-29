【互相傷害】Tiger與Edan挑戰DSE練習題　互爆Mirror成員Jer及姜濤秘密【有片】

▲ Edan Tiger 挑戰DSE 考試題目。

DSE在疫情下終於開始，男子組合MIRROR成員Tiger邱傲然及Edan Lui呂爵安獲Instagram專頁「夠薑蔥GO!GingerOnion」邀請挑戰MockExam，期間兩人更互相大爆隊友柳應廷（Jer）及姜濤的秘密，以在答題時換取貼士。

Tiger及Edan在節目挑戰數學科，為得到貼士，Tiger就爆了隊友柳應廷（Jer）原來似外國人有大量胸毛，另外Edan就大爆姜濤童年「臭事」：姜濤小時候晚上去洗手間大解，但曾經因為太驚，所以竟然未清潔好就上床睡覺！

▲ Tiger Edan大爆料。

整個試玩過程，Tiger與Edan落力解題，而Tiger每次不懂時都會嘗試亂撞答案C，鬧出不少笑話。最終兩人對自己這次作為「DSE考生」，給予8分成績，雖然已經丟低了數學多年，但解答時仍然有板有眼。最後Tiger與Edan亦為各位DSE考生打氣，希望各位畀心機，只要多做練習，面對考試都「唔怕」。

「夠薑蔥GO!GingerOnion」會連續三個星期在「夠薑蔥GO!GingerOnion」Instagram，推出數學、經濟、生物和地理題目並附上解題心得。在題目內容上換上同學們熟識的名字，包括韓星、潮牌等，以融合教育和娛樂元素。

科目 日期 數學 4月28日 生物 5月7日 地理 5月14日 經濟 5月19日