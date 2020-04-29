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【互相傷害】Tiger與Edan挑戰DSE練習題　互爆Mirror成員Jer及姜濤秘密【有片】

娛樂 12:53 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

Edan Tiger 挑戰DSE 考試題目。

DSE在疫情下終於開始，男子組合MIRROR成員Tiger邱傲然及Edan Lui呂爵安獲Instagram專頁「夠薑蔥GO!GingerOnion」邀請挑戰MockExam，期間兩人更互相大爆隊友柳應廷（Jer）及姜濤的秘密，以在答題時換取貼士。

Tiger及Edan在節目挑戰數學科，為得到貼士，Tiger就爆了隊友柳應廷（Jer）原來似外國人有大量胸毛，另外Edan就大爆姜濤童年「臭事」：姜濤小時候晚上去洗手間大解，但曾經因為太驚，所以竟然未清潔好就上床睡覺！

Tiger Edan大爆料。

整個試玩過程，Tiger與Edan落力解題，而Tiger每次不懂時都會嘗試亂撞答案C，鬧出不少笑話。最終兩人對自己這次作為「DSE考生」，給予8分成績，雖然已經丟低了數學多年，但解答時仍然有板有眼。最後Tiger與Edan亦為各位DSE考生打氣，希望各位畀心機，只要多做練習，面對考試都「唔怕」。

「夠薑蔥GO!GingerOnion」會連續三個星期在「夠薑蔥GO!GingerOnion」Instagram，推出數學、經濟、生物和地理題目並附上解題心得。在題目內容上換上同學們熟識的名字，包括韓星、潮牌等，以融合教育和娛樂元素。

科目 日期
數學 4月28日
生物 5月7日
地理 5月14日
經濟 5月19日

撰文 : TOPick柴犬出動

姜濤 Mirror 柳應廷 組合 DSE 疫情 歌手 音樂 娛樂人物職業 演員

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