【惡頂外傭】1歲半兒險被外傭餵生豬肉　港媽僱主力數9宗罪多次令兒子受傷

▲ 本港有外傭差點餵僱主兒子食生豬肉，令僱主忍無可忍即時辭退她。

不少香港家庭夫妻都外出工作，會聘請外傭幫忙分擔照顧孩子及家務，可是有名港媽卻遇上惡頂外傭，幫不了忙，更令1歲半兒子受傷，近日更過分的是差點餵兒子食生豬肉，令僱主忍無可忍即時辭退她。港媽列出外傭的錯失行為，指她疑似博炒，希望其他僱主不要聘請她。

有一名港媽近日在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，她剛辭退了一名45歲、育有3孩的外傭，她工作9個月，一直表現不理想，近日更「烹煮」生豬肉予1歲半兒子，幸好僱主及時發現阻止。

外傭９宗罪疑博炒

僱主以「歲半BB食譜︰100%生豬肉後記」為題，撰文諷刺外傭疑似博炒的手段，希望提醒大家不要誤聘這名外傭。她羅列了外傭的9大過錯︰

1 燉盅沒有開火煲，「烹煮」100%全生豬肉予僱主1歲半孩子，更傳有關圖片予僱主表示已煮好。

2 兩個月無抹玩具，致只有15個月BB手指感染金黃葡萄球菌，發炎需做手術。

3 任由BB玩鞋、入廁所廚房，站在玩具箱上面轉圈跌倒。

4 無看顧BB，令他跌親撞傷頭。

5 將僱主煮好的BB食物倒掉，改裝白飯餵兩至三啖予BB，表示孩子不吃東西。

6 用飯碗量米，一個星期煮10公斤米，表示僱主檢查飯量，要求付膳食津貼。

7 屨勸也不關門。

8 多次烹煮不熟的食物予僱主一家。

9 沒有晾乾洗好的衣服，女僱主有天換了3套衫也是不乾透。

自責害了兒子

發帖的港媽表示非常包容外傭，希望給機會予她，有感返工總會有做錯事之時。她沒有經僱傭轉介中心聘請，當初急用外傭，揀選一位好笑容又有3個兒子的姐姐，見她主動給前僱主電話我查詢，所以放心，可是現時她非常自責，有感害苦了兒子。

我自責嘅點係在於我BB，令佢無營養，好彩餵人奶，可以幫補到少少。兒子手指種菌化驗後，醫生話中了金黃葡萄球菌，通常咁細小朋友如果無夾親受傷就係因為玩具太污糟……第一次手術5日後，另一隻手指都發炎，姐姐面有難色，直認已經兩個月無清潔BB玩具及圍欄。

網民熱議大罵

其他網民有感該名姐姐是刻意犯錯博炒，尤其是險讓1歲半兒子食生豬肉事件可大可小，大罵外傭︰「淨係豬肉刺身呢單野， 已經唔可以容忍」及「好過分」。

發帖港媽已經親身去了入境處，即日開檔案，入境處主任看過有關影片及相，表示即使有其他僱主立即聘請她，應該不會在14日內批到有關簽證，「希望不會有下一個BB及家庭受害」 。

更多有關外傭的報道，即睇︰

【恐怖燒傷】狠心僱主要求煮飯前用酒精搓手液消毒 外傭開爐雙手即著火嚴重燒傷

【愛心印傭】新聘請3個月印傭悉心照顧狗狗 僱主大讚︰家務煮飯樣樣掂

【好姐姐系列】外傭勤學廣東話鑽研廚藝愛錫孩子 2孩港媽幸運遇上100分姐姐

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰王明芳