【審計報告】足總多項目標指標未達標　贊助廣告收益欠證明文件

▲ 藝術及體育發展基金向足總提供資助， 透過舉辦足球發展計劃發展本地足球。(資料圖片)

香港足球總會獲政府每年資助2,500萬港元，由2011年起的「鳳凰計劃」至「五年策略計劃」發展本地足球至今推行已10年。審計署今(29日)發表最新一期衡工量值報告，指2018/19年度足總分別有9項表現目標及3項指標未達標，其中港超聯每場入場人數更只有1006人，較目標的2000人少約50%。

審計署續指，去年8月要求足總就向民政局匯報的「半年進度報告」中的「增加贊助及廣告總收益」提供相關證明文件，但足總未能提供相關文件予審計署審查，只提供了贊助額及廣告總收益的分項數字，而半年進度報告中匯報的金額，與足總提供的金額不一致，但足總未能就有關的不一致情況提供任何解釋。

審計署又發現，足總董事局、事務委員會及工作小組委員的會議出席率，部分委員的出席率少於一半；藝術及體育發展基金資助的職位在3個年度的員工流失率偏高 (高於30%)。部分部門如市務及傳訊部) 的員工流失率在某些年份特別高 (即高於60%)。

審計署建議民政局審察足總的策略計劃 ，以確保有關計劃充分而有效地處理表現上的不足；並密切監察足總的表現，以便釐定香港足球發展的未來路向，並要求足總解決在匯報贊助及廣告總收益數字上出現的不一致情況。

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記者：蘇文軒