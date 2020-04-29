【審計報告】港協暨奧委會秘書處赤字達58萬元　5年間升16倍

▲ 審計署指，港協暨奧委會秘書處均有運作赤字，赤字由2014/15年度的3.3萬元，大增至2018/19年度的58.8萬元。（港協暨奧委會圖片）

港府向港協暨奧委會的經常資助，將由2019/20年度的2,000萬元，增加至2020/21年度的4,060萬元。審計署審查2014/15至2018/19年度期間，港協暨奧委會和管理公司受民政局資助的計劃的財政狀況，發現港協暨奧委會秘書處均有運作赤字，赤字由2014/15年度的3.3萬元，大增至2018/19年度的58.8萬元，5年間赤字升幅達16倍。政府考慮到港協暨奧委會近年的財政狀況，故由2020/21年度起大幅增加提供予港協暨奧委會的經常資助。

審計署亦審查港協暨奧委會於2017年3月30日至2019年12月31日期間召開的董事會或委員會會議，在7個已訂明預計開會次數的委員會中，有6個委員會開會次數少於預計次數；在這6個委員會中，有3個沒有召開任何會議，包括香港奧林匹克學院、奧運大樓管理委員會以及公共關係及企業傳訊委員會。至於其他22個沒有訂明開會次數的委員會，有11個未曾開會。

有關會議出席率方面，在2017年3月30日至2019年12月31日期間董事會的會議，董事會的出席率由2017年的83%，下降至2019年的76%，而個別委員會的平均出席率則介乎53%至100%，要求民政局及港協暨奧委會提升管理。民政事務局局長和港協暨奧委會同意審計署的建議。

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記者：陳子謙