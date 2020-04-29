半山駕車撞斃13歲男童　64歲主婦囚23個月停牌5年

▲ 案件今日（29日）於區域法院裁決。（資料圖片）

64歲家庭主婦涉於2018年在港島半山羅便臣道駕駛時，突然加速撞上欄杆，再剷上逆線方向的行人路，撞傷1對印度裔母子，13歲男童送院1星期後不治。涉案婦人今（29日）於區域法院承認危險駕駛導致他人死亡等罪。法官指，無法接受被告擁有36年駕駛經驗，卻錯誤地把油門當作剎車掣，最終判處被告監禁23個月及吊銷駕照5年。



被告黃旭華（64歲），承認1項危險駕駛導致他人死亡及1項危險駕駛導致他人身體受嚴重罪。



案情指， 2018年10月20日約中午12時10分，被告於港島半山羅便臣道駕車往西行方向駕駛，駛至羅便臣道77號外時，被告突然加速至每小時70公里以上，並試從左側超過前方的士，其後被告車輛先撞向左邊欄杆，彈開後再次加速至每小時80公里以上，越過逆線後再撞上行人路，撞傷1對印度裔母子。



案中兩名事主為13歲男童及42歲母親，男童全身多處受傷，其中頭部受重創，出現頭顱骨折、腦部大範圍裂傷及水腫，男童被送院1星期後證實不治；女事主則右髖臼骨折及右臀肌受傷，入院1個月後出院，其後須以輪椅代步約5個月，意外後一直不能拿起重物。



辯方求情指，被告有36年駕駛經驗，10年前雖有1項不小心駕駛的紀錄，但被告不是1名有不良紀錄的駕駛者，案發時被告因家翁留醫深切治療部，而且自己肺部亦被照出有陰影，因而情緒不穩，一時不慎而錯誤地把油門當作剎車掣，才釀成意外。



法官判刑時，指被告已有36年駕駛經驗，難以接受她因一時不慎而把油門當作剎車掣，又指被告當時加速撞到欄杆後，為了減速，竟再次當油門是剎車掣，而令車輛再次加速剷上行人路，被告駕駛方式危險，考慮案中超速駕駛而釀成一死一傷，判刑須起阻嚇作用，法官最終判處被告監禁23個月及吊銷駕駛執照5年。

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記者：王仁昌