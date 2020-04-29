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【香港開電視】藝術家脾氣致失去工作機會　袁富華曾零存款靠典當金牌過活

娛樂 13:15 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

袁富華曾因藝術家脾氣致失去工作機會。

袁富華（Ben）接受梁梓禧主持的香港開電視節目《是敢的》訪問，節目裡她分享於電影圈打滾三十年的經歷，他曾因藝術家脾氣致戶口只剩零元，結果要靠典當換來生活費。

生於六十年代的袁富華自幼家境清貧，一家七口家居於不足百呎的板間房。為了幫補家計，他早於中一便跟著媽媽到各大酒店的廚房做清潔，「返完工再回去做功課，暑假會做足朝九晚六，那時很辛苦。」

中學畢業後Ben正式投身社會，更到藝臻劇社當起業餘演員，適逢1987年中英劇團公開招募，他順利通過面試。1999年他遇上了人生的轉捩點，獲周星馳邀請演出《喜劇之王》。

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袁富華接受開電視節目《是敢的》訪問。

「當時劇團在波老道，周生居於附近，他有時會走進來看看。他原本找我演達哥的角色，我說不行，我有很多劇團的事情要忙，他說無論如何也要參演一角，便成為了現在的（黑幫頭目）角色。」

機會降臨身上，年輕時的Ben曾以為自己好厲害，「以前流行把舞台劇搬上大銀幕，《人間有情》、《南海十三郎》找我去做一些角色，以為自己很厲害，97年我也離開劇團去外面闖蕩，其實闖得不好。」有藝術家脾氣的他演完《喜劇之王》，更試過不肯去試鏡，他說：「試甚麼鏡？不認識我嗎？」

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事業上連番失利，Ben在家裡待業了大半年。為了生計，他到茶餐廳應徵送外賣，卻不獲聘用，最潦倒的日子銀行戶口是零存款，為了生活，Ben連中英劇團的十年金牌拿去典當。

後來劇團招募演員，他決定寫信自薦，回歸劇團的他明白到放下愈多、得到愈多。

經歷過事業受挫，袁富華變得謙虛。

2018、19年是袁富華的豐收年，不但憑《翠絲》獲頒台灣金馬獎和香港金像獎的最佳男配角，今年更以《叔・叔》再度角逐雙金，他謙虛謂：「就算沒有獎項，也會開心地面對自己的工作。」

說到陪伴自己長達三十年的女友，Ben很感激對方外，更想跟女友步入禮堂。

「我覺得是有需要的，現實來說大家年紀也大了。未拿獎前也考慮過，我跟她說過，不如我們結婚，不是為名份，而是萬一有甚麼事，可以為對方做點甚麼，她很冷淡地說知道了，簡直是我命中的魔星。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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