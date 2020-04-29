【新冠肺炎】陳茂波：第一季經濟大幅退倒的程度　或比金融海嘯、亞洲金融風暴時期更差

▲ 財政司司長陳茂波修訂今年本地經濟預測，由預算案提到的負1.5%至正0.5%，修訂為負4%至負7%。（資料圖片）

新冠肺炎疫情影響下，全破經濟寒冬，財政司司長修訂今年本地經濟預測，由預算案提到的負1.5%至正0.5%，修訂為負4%至負7%。

【新冠肺炎】何栢良憂五一假期令市民抗疫鬆懈 料全民仍要長時間戴口罩

【新冠肺炎】何栢良料內地五一假期後零星確診個案或增加 港府可有條件下豁免內地客限制

陳茂波今日（29日）在立法會回應議員就財政預算案的發言時，形容本港經濟處於水深火熱之中，第一季本地生產總值的預先估計數字將會在下星期公布，但種種迹象顯示，本港經濟第一季大幅退倒的程度，可能比2018年金融海嘯或1999年亞洲金融風暴時期更差，情況令人擔憂，從近期發展看來，疫情打擊較早前估計更為嚴重和持久，今年經濟表現無可避免，會比預測為差，因此修訂今年經濟預測。

陳茂波表示，希望各方擱置分歧，同心抗疫，相信香港將會迎來雨過天青的一天，他促請立法會盡快通過預算案，讓政府可以盡快向市民派發1萬元，實施支援經濟的措施。

【派錢1萬】消息：最快6月底登記 7月中市民陸續收款

對於未來的經濟發展，他指出環球經濟形勢險峻，前景仍極不明朗，本港經濟何時能走出陰霾，除了受各國防疫工作等及其後經濟復蘇速度影響外，更取決於本港經濟自身是否穩定。他指，如果去年下半年暴力衝擊、堵路、破壞鐵路及商舖，以至襲擊持不同意見市民情況再次出現，必然令更多商舖「執笠」，外商不敢來港投資營商，更多人會失業等，政府再做幾多支援措施也無用。

他指，本港社會不是無缺點，要改善的地方也不少，但仍是值得珍惜的自由開放包容的社會，認為需要面對及化解去年社會事件折射出的深層次矛盾，這需要時間及耐心。他指，當下經濟衰退正實在影響萬千家庭，再次呼籲大家擱置分歧，相信只要港人團結一致、同心抗疫、奮發自強，總會迎來雨過天青的一日。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：伍瑋瑋