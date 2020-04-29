【觸目驚心】 外籍男女重現「巴黎鐵塔反轉再反轉」 飛鵝山自殺崖做瑜伽被鬧爆：咪累人

▲ 外籍男女重現「巴黎鐵塔反轉再反轉」，於飛鵝山自殺崖做瑜伽被鬧爆。

飛鵝山景色優美，看到俯瞰香港景色，是不少行山友的打卡聖地，但飛鵝山上的「自殺崖」地勢險要，近年經常發生意外。有山友近日在自殺崖目擊一對外籍男女，於崖邊做出玩命動作，女方只靠男子雙手借力倒立，做出《家有囍事》中「巴黎鐵塔反轉再反轉」的動作，被網民怒斥不負責任！

崖邊倒立 一度體力不支

有山友前日（27日）在Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」發帖，可見一對外籍男女在飛鵝山自殺崖的一舊大石上玩雙人瑜伽，做出高難度動作，非常「牙煙」，令目擊者都不禁留言：「藝高人膽大……但失手就大大鑊」。

影片中，男子先蹲下讓女子「上膊」，然後慢慢企直。平衡之後，女子借力將雙腿升高倒立，但女子張開雙腿後，懷疑體力不支，立即將雙腳踩回男子的肩膀。

▲ 女子張開雙腿倒立後，懷疑因乏力而立即踩回男子肩膀。（圖片來源：香港行山遠足之友(吹水山谷）Facebook）

由另一張照片可見，男子最終坐下，兩人成功完成動作，猶如電影《家有囍事》中周星馳及張曼玉「巴黎鐵塔反轉再反轉」的一幕。

▲ 兩人最後成功做出「巴黎鐵塔反轉再反轉」一幕。（圖片來源：香港行山遠足之友(吹水山谷）Facebook）

網民：唔好累人累物

帖文引起大量網民爭議，怒斥兩人行為自私及玩命，直指如果他們發生意外，最後會為消防員及飛行服務隊增加負擔，留言「冇事未型囉！有事未害己害人囉」、「唔好累人累物」及「出事真係唔好打電話叫消防救」等等。

不少人認為他們的行為非常驚嚇，只是看到照片都出汗冷，「見到個心都離一離」。更有人認為如果這兩個人失足「跌死都唔抵可憐」，又指他們是「高手在民間，失手在陰間」。

地勢險要 同日有山友墮崖身亡

「自殺崖」位於香港飛鵝山西南方副峯的山脊頂，大約六十多米高。自殺崖面向東九龍一帶，風景壯麗，為拍照熱點，不少人亦會站近崖邊打卡。但殺崖地勢險要，風化嚴重及滿布碎石，是屬於高難度的行山路線，近年亦發生多宗傷亡事故，更被漁護署列為高危行山地點。

27日，一名52歲女子在飛鵝山行山時，失足墮下20米山崖。飛行服務隊派出直升機搜救，但女子被救起時已經沒有生命跡象，即場證實不治。

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責任編輯：王俊賢