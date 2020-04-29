【TOPick x 威露士「齊心抗疫」大行動】第二擊 送5000份威露士防疫消毒套裝

母親節獻禮：送5000份威露士防疫消毒套裝 (威露士免洗搓手液20ml 6支裝) 立即參加, 先到先得

TOPick x 威露士「與孕婦同行，強孕抗疫」，準媽媽參加額外加送威露士泡沫殺菌潔手液225ml一支！



參加方法:



1. 進入App Store或Google Play下載《香港經濟日報》(藍色icon)

2. 按底部「黑色menu bar」點選「新聞」

3. 打開底部「hket」登入/註冊

現有TOPick會員-->按「登入」，非TOPick會員-->按「註冊」

4. 遞交截圖證明 (5000份，先到先得，以遞交正確截圖的日期為準)

電郵遞交截圖：topick.mktg@hket.com

(截圖必須是以下版面及清楚看到參加者之登記電郵，網頁版登入/註冊恕不受理)



準媽媽參加額外加送威露士泡沫殺菌潔手液225ml一支！領獎時會被要求出示預產期證明

如有問題，請電郵至topick.mktg@hket.com / facebook inbox查詢。

條款及細則：

- 每人只限登記一次。

- 為讓更多參加者獲取防疫禮品，【TOPick x 威露士「齊心抗疫」大行動】(第一擊) 已獲獎的參加者不接受是次活動登記。

- 如有任何爭議，香港經濟日報集團保留最終決定權。