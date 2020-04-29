【派錢1萬】網上登記較快收錢最快7月內發放　陳茂波：應盡快開設個人帳戶

▲ 網上登記較快收錢最快7月內發放，陳茂波指，應盡快開設個人帳戶。

今年度公布的財政預算案，向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元。財政司司長陳茂波今日（29日）出席立法會會議上指，透過銀行網上登記會較快收到1萬元，鼓勵未人個人銀行戶口的市民，盡快開設個人帳戶。

【新冠肺炎】陳茂波：第一季經濟大幅退倒的程度 或比金融海嘯、亞洲金融風暴時期更差

立法會二讀通過有關預算案的《2020年撥款條例草案》，陳茂波發言時稱，提出派發1萬元是為刺激及鼓勵本地消費，會以簡單、便捷、穩妥申請程序，盡快發放，而電子登記的處理時間較短，所以透過銀行網上平台登記的市民，將會較早收到1萬元。

【派錢1萬】消息：最快6月底登記 7月中市民陸續收款

陳茂波強調，派錢目標以6月底接受登記，7月內發放，相信絕大部份合資格市民，可在8月底前獲發放1萬元。他又解釋，曾向勞工及福利局及社會福利署了解，可否利用現有系統優先派發1萬元予領取綜援等人士，但現時要優先處理多項福利保障措施，未能同時兼顧更改系統的工作，所以有關人士要與其他市民一樣，以電子或書面登記。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳宛彤