  • 28°C
香港時間 : 2020429日 (週三) 15:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【派錢1萬】網上登記較快收錢最快7月內發放　陳茂波：應盡快開設個人帳戶

社會 13:25 2020/04/29

分享：

熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

網上登記較快收錢最快7月內發放，陳茂波指，應盡快開設個人帳戶。

今年度公布的財政預算案，向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元。財政司司長陳茂波今日（29日）出席立法會會議上指，透過銀行網上登記會較快收到1萬元，鼓勵未人個人銀行戶口的市民，盡快開設個人帳戶。

【新冠肺炎】陳茂波：第一季經濟大幅退倒的程度　或比金融海嘯、亞洲金融風暴時期更差

立法會二讀通過有關預算案的《2020年撥款條例草案》，陳茂波發言時稱，提出派發1萬元是為刺激及鼓勵本地消費，會以簡單、便捷、穩妥申請程序，盡快發放，而電子登記的處理時間較短，所以透過銀行網上平台登記的市民，將會較早收到1萬元。

【派錢1萬】消息：最快6月底登記　7月中市民陸續收款

陳茂波強調，派錢目標以6月底接受登記，7月內發放，相信絕大部份合資格市民，可在8月底前獲發放1萬元。他又解釋，曾向勞工及福利局及社會福利署了解，可否利用現有系統優先派發1萬元予領取綜援等人士，但現時要優先處理多項福利保障措施，未能同時兼顧更改系統的工作，所以有關人士要與其他市民一樣，以電子或書面登記。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳宛彤

 

個人銀行 財政預算案 社會福利署 財政司 勞工及福利局 香港

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【拋棄糟糠】黎振燁搭上朱智賢欲跟懷孕妻離婚　太太獨自產檢負心丈夫未陪伴
20:02 2020/04/28
【拋棄糟糠】黎振燁搭上朱智賢欲跟懷孕妻離婚　太太獨自產檢負心丈夫未陪伴
【金正恩近況】乘專列神隱為避失控疫情　脫北女孩朴研美爆金正恩生死真相
12:11 2020/04/28
【金正恩近況】乘專列神隱為避失控疫情　脫北女孩朴研美爆金正恩生死真相