【作家媽媽】港媽棄14年銀行工闖入藝術界　受兒子啟發創作繪本培育兒童抗逆力

▲ 李嘉敏（Carmen）去年離開工作14年的銀行界成為全職媽媽，要照顧兩名分別兩歲半及1歲的兒子。去年百忙中抽空出書，成為幼兒繪本作者。

做全職媽媽的都知道，要24小時貼身照顧兒女，比全職工作還要辛苦，李嘉敏（Carmen）去年離開工作14年的銀行界成為全職媽媽，要照顧兩名分別兩歲半及1歲的兒子。去年百忙中抽空出書，成為幼兒繪本作者，推出《小熊豆豆成長系列》。

她說眼見香港小孩有不同個性，認為德育應該由兒時做起，希望以繪本的輕鬆手法，培育小朋友正向的價值觀。

作為一位童書作家，大家可能以為Carmen一直是從事藝術或教育工作，但原來她自大學畢業後便在銀行及財務公司工作，跟藝術根本拉不上關係，不過跟繪畫卻一早情根深種。

她說：「我讀小學一、二年級時，受喜歡畫畫的表姐感染，常拿起筆及紙繪畫。當時我愛看漫畫，覺得漫畫的女主角都是眼大大十分漂亮，於是也跟着畫。」

▲ 問到如何取得靈感，Carmen說兩個兒子的不同個性及生活片段，是她的創作來源之一。(被訪者提供)

Carmen在中學期間開始上繪畫班，學了基本功。在加拿大讀大學時，還在學校投稿畫4格漫畫，校刊更不時刊登。

後來於2005年回港，在大銀行做Marketing工作，輾轉做過不同財務公司及銀行，一做就14年。「當時我未有家庭，有時在假期會留在家畫畫，主要作紓壓。」

以興趣發展事業

Carmen的大仔在2017年出生，便令她有所改變。「某次帶大仔返playgroup，發現他出現一些頑皮行為，同時又見到班上的小朋友性格各異，令我感到小朋友的德育及個性必須由細培育。當時網上有些免費軟件，可自行製作圖書，由於大仔很喜歡閱讀，我便開始畫公仔，以教育小朋友德育為主題，再在網上製成繪本再打印出來，讓大仔閱讀。」

Carmen只是把書送給大兒子，從未想過會出書，後來卻得到朋友的鼓勵，「我有個做出版社的朋友，她一直對兒童心理及教育十分有興趣，她覺得我的繪本不錯，更說本地兒童繪本作者並不多，鼓勵我出書。」

▲ Carmen的《小熊豆豆成長系列》共有3冊，各自有不同的教育主題。(被訪者提供)

當時Carmen還是心大心細，2019年細仔出世，她決定成為全職媽媽。由繁忙職場轉為留在家中做家庭主婦，性格外向的Carmen並不太習慣，Carmen丈夫就十分了解她，更作出提議︰「他認為就算當全職媽媽，都可保留自己的興趣，於是他鼓勵我把畫畫作為事業。」

得到家人的支持，Carmen去年12月出版第一個繪本系列《小熊豆豆成長系列》，一共有3冊，書中以兩個熊孩子做主角，一起認識世界。「我畫熊仔是因小朋友對小動物會有一份親切感，容易吸引他們，書中還有其他動物，如鱷魚、狐狸等等。」

內容簡潔不說教

3冊繪本各有不同的教育內容，第一本的《我甚麼都知道》主要是讓小朋友學識謙虛，書中透過不同職業，告訴小朋友每個人都有自己的強項，但一山還有一山高，不能自滿，而且各人都有不足之處，可以互補不足。

第二本的《最喜歡的節日》就用不同的節日，讓小朋友認識傳統以外，還帶出家庭的重要性，要懂得跟家人相處及互相愛護，亦要尊敬爸媽及祖父母。第三本《媽媽有古怪》講述大孩子如何與即將出生的弟妺相處，學識分享及愛護小弟妺。

▲ 繪本的圖畫生動有趣，色彩繽紛，容易吸引小朋友興趣。(被訪者提供)

繪本中的文字簡單，以圖畫為主，適合2至6歲的小朋友。「內容較輕鬆，簡潔清晰，不會用說教形式，又不能太囉唆，否則會變得很沉悶。而且圖畫要畫得生動，線條相對較簡單，令小朋友感到興趣。」

現今不少香港孩子被指嬌生慣養、自理能力和抗逆力低，Carmen自言她所創作的繪本，是希望教導小朋友願意跟別人溝通、懂得尊重他人、有責任感、不要自滿等等。

任兒子自由創作

問到Carmen會否培養兩個兒子繪畫技巧，她說：「我暫時並沒有特別教導他們，因他倆年紀還細，大仔有上過繪畫班，但當時我純粹是讓他學習群體生活，以及坐定定聽老師教學及指示。」

▲ Carmen的大仔是《小熊豆豆成長系列》繪本的忠實粉絲，經常看得很入神。(被訪者提供)

她早前買了一些單行簿、顏色筆，讓大仔自由繪畫創作，「趁他年紀細時讓他接觸畫紙、畫筆，令他有所認識。我起初任他胡亂塗鴉，隨意亂畫，但漸漸發覺他開始有點進步，現在開始在畫簿的邊位綑邊，開始不同的變化，我會任由他自由發展，興趣便自然會產生。」

記者：招美寶