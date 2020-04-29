【經濟預測】首季經濟大幅倒退　陳茂波修訂全年經濟預測為-4%至-7%

▲ 陳茂波指而從近期發展而言，疫情打擊或更嚴重及持久，直言香港經濟表現，是無可避免會比預測差。（資料圖片）

財政司司長陳茂波在今年2月公布的財政預算案中，指今年本地經濟預測為負1.5%至正0.5%，惟他今日（29日）出席立法會會議時，將今年經濟預測修訂為負4%至負7%。

【派錢$10,000】政府目標7月內發放且網上登記較快收錢 陳茂波：應盡快開設個人帳戶

陳茂波表示，本地經濟因新冠肺炎疫情受嚴重干擾，拉動經濟的三頭馬車，即外貿、消費及投資，已被急速煞停，本港零售銷貨量在今年首兩個月，按年跌幅為34%，但內衰疲弱，投資表現更差， 而第一季失業率亦升至9年高位到4.2%。他直言，香港營商氣氛 非常悲觀，根據最新政府統計署調查顯示，預期第二季 業務轉差的大企業，比預期有改善的多出37%，為09年第一季以來最差的數字。

【新冠肺炎】陳茂波：第一季經濟大幅退倒的程度 或比金融海嘯、亞洲金融風暴時期更差

陳茂波稱，種種跡象顯示，本港經濟在第一季的大幅倒退程度，或比2008年環球金融海嘯、1999年亞洲金融風暴更差，情況令人擔憂，而從近期發展而言，疫情打擊或更嚴重及持久，直言香港經濟表現，是無可避免會比預測差，預料收縮幅度為負增長4%至負增長7%之間。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳宛彤