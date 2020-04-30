【坎坷過後】魯振順曾因愛情事業受挫尋短見　走出抑鬱症學懂知足常樂

▲ 魯振順年青時事業不順遂而自殺。

人要經歷過挫折才會成長！從演近42年的魯振順公認演技出眾，他初入行時曾經對演藝路充滿期盼，可惜魯振順年青時懷才不遇，於事業上連翻受挫後更曾自尋殺之路。

幸好走出鬼門關，此後亦令魯振順有所頓悟，從此對生命有顆感恩之心，並不再追名逐利：「一切也是過眼雲煙，最重要是當下活得開心。」

其實說起魯振順，大家除想起他是《歡樂滿東華》裡「卡拉之星」常客外，他在《封神榜》演比干、《笑傲江湖》演東方不敗等角色也令劇迷難忘。魯振順這位綠葉王接受Topick專訪說：「我一共有五兄弟姊妹，由於家境貧窮要住天台屋，年少想扮超人時，就以床單當作飛毯，在天台跑或者在碌架床上跳來跳去。」

他回想自己在14歲那年為TVB演出劇集《樂韻雛聲》後，萌生對演戲的興趣，於是在預科畢業後，即報考無綫第八期藝員訓練班。

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▲ 歷過人生高跌，魯振順學懂不再執著。（湯炳強攝）

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父親反對魯振順當演員

魯振順謂，起初加入娛樂圈時，父親異常反對：「當年爸爸由天津來港時，跟圈中前輩生活過一段時間，他們全是國語片的導演或幕後人員，所以很明暸他們的生活習慣，爸爸覺得這個圈子很複雜，說得難聽一點是『男盜女娼』。無奈地我遺傳了媽媽的音樂天份，媽媽年青時是學校的女高音，加上我讀預科班時又追不上，所以最終入了訓練班。」

魯振順違背父親的意思，故父子起初關係不好：「考入訓練班後，爸爸眼尾也沒望我一眼，他覺得愈叫你不要去做，你就愈要去做。由於爸爸行船，所以隔幾個月才見一次，每次他回家我只好避開。」

後來父親見他沒有學壞，又沒傳緋聞，慢慢才接納起來：「不要一竹篙打一船好人，每一行也有好與不好的人，上一輩比較固執一點，久而久之接受了，爸爸唯一告戒我不要搞是非及花邊新聞，所以入行以來沒傳過緋聞。」

▲ 魯振順與發哥合作拍攝劇集《北斗雙雄》。

魯振順初演惹負評

縱然抱著一腔熱誠當演員，惟魯振順事業曾連番受挫。1981年電影《邊緣人》原本屬意由魯振順任男主角，可是開拍前換了艾迪，對方更憑此片輸贏得金馬影帝；兩年後，無綫開拍劇集《北斗雙雄》，原本是男二的魯振順最後卻變為閒角，對其打擊很大。

他說：「由充滿希望到跌落谷底，當年非常不開心，但為了搵兩餐都要做，含住冤屈去演這角色。」

之後魯振順明白做演員要靠關係及後台，惟他的性格卻不愛奉承：「很多前輩曾提點指，我收工後即跑走了又不跟人家聊天，人家就會覺得我擺架子及囂張，其實只是我不擅長交際，怕開罪人。」

及至在1985年，魯振順當上電影《天皇巨星》男主角，可惜影片卻很多負評，觀眾更嘲他自認為天皇巨星，事業不順遂加上當時感情路又遇挫折，魯振順一時轉牛角尖割脈自殺。

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▲ 魯振順當上電影《天皇巨星》男主角，卻惹來負評。 （被訪者提供）

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魯振順知足常樂

魯振順回憶說：「經歷過原本是你的東西，最終又不是你，感覺很失落。演的作品又不獲認同，會覺得好悲慘。加上當時男女感情問題，又沒有自己的家庭，覺得人生像被玩弄，又質疑自己是否真的那麼沒用？充斥著負面想法，那時不知道甚麼是抑鬱症，現在回想，當時的我有這些徵狀，控制不到情緒於是自行了斷。」

幸最後獲救，走過鬼門關的魯振順經一事長一智，學懂不再執著：「變得開朗，明白要健康的體魄才可以做喜歡的事，最重要有感恩之心，我喜歡唱歌及演戲 ，能夠將興趣成為謀生的工具是幸福的事，比上不足比下有餘，知足者貧亦樂。」

魯振順續說：「一切也是過眼雲煙，這40幾年我見盡這行高低起跌，由百花齊放至冰河時期都經歷過，唯有開心地活在當下。」

▲ （湯炳強攝）

世事想以預料，當年推出電影《天皇巨星》同名大碟乏人問津，現在卻炒至900蚊一隻。

近年演的配角常獲觀眾所喜愛，是否魯振順老來才得人歡心？他笑說：「就如星相命理家所說，『魯振順你行老運呀！你年青時好辛苦，得個做字』，沒所謂啦，最重要是健康開心。」

坎坷過後的魯振順，學懂笑看人生！

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記者：游艾維