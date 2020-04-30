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【藥物相沖】咖啡送胃藥可致心悸失眠　專家解構5種飲品配藥物產生副作用

健康 17:17 2020/04/30

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

專家解構5種飲品配藥物產生副作用。

大家都知道食藥最好配開水飲用，但有時偷懶、貪方便都會選擇拿起桌上的咖啡、茶、牛奶等飲品送服藥物。其實，咖啡、茶、牛奶、果汁等飲品並不宜送服藥物，不但影響藥效，有些甚至會帶來負作用。

據藥害救濟基金會，以下5種飲品配合某類型藥物服用，都會影響藥效或產生副作用。

咖啡、可樂：

不宜與Quinolone類抗生素／消化性潰瘍用藥／支氣管擴張劑共同服用，假如一同服用可引致失眠、心悸。

茶：

不宜與鐵劑服用，假如一同服用可降低吸收效果。

酒類：

不宜與抗精神病藥／抗癲癇藥／鎮靜安眠藥／止痛藥共同服用，假如一同服用可引致嗜睡、頭痛、肝傷害。

牛奶：

不宜與Quinolone類抗生素／四環黴素類抗生素共同服用，假如一同服用可降低藥效。

抗生素 VS 消炎藥 食抗生素要「戒口」？

西柚汁：

不宜與抗心律不正藥、免疫抑制劑、鎮靜安眠藥、降血脂藥、降血壓藥、抗癲癇藥共同服用，假如一同服用可引致頭痛、暈眩、血壓不穩定、肝腎毒性、肌肉病變。

基金會又提醒，即使服藥與飲品相隔了數小時，還是會有影響，不但會影響藥效，還或會因此增加副作用發生的機會，建議還是配開水服用。

(藥害救濟基金會授權使用)

文章獲「藥害救濟基金會」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜

撰文 : 藥害救濟基金會

食用安全 副作用 健康問題 養生 哮喘藥 降血壓藥 抗生素 安眠藥 果汁 咖啡

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