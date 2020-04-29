【日本疫情】福岡600歲黑木大紫藤歷無數戰火　防人群聚集狠心剪斷盛放紫藤花

▲ 為防人群聚集，福岡600歲黑木大紫藤被狠心剪斷。

樹齡逾600年、位於福岡縣八女市黑木町的黑木大紫藤（黒木の大藤），每年5月紫藤花盛放時，也會舉辦八女黑木大藤祭，吸引約20萬人到訪，為打卡熱點。惟新冠肺炎疫情肆虐，日本確診個案逾14,500宗，為防人群聚集並傳播病毒，3000平方米的紫藤花近日被剪毀。

綜合日媒報導，該株黑木大紫藤在日本被稱為「長壽紫藤」，樹齡已逾600年，甚至被列為「國家天然記念植物」。每年4月中至5月上旬，也是紫藤花盛放的日子。由於疫情持續，原定今年5月舉行的八女黑木大藤祭已取消。不過在上週末週日（25日、26日），仍有約1000人到訪。

為免人群聚集及新冠病毒傳播，八女市和八女市商工會組成的祭典委員會在長假期來臨前，作了一個痛苦的決定：剪掉所有紫藤花。4月28日，工作人員把所有盛開的紫藤花剪毀，

據九州福岡觀光案內所的資料，有傳說指該株黑木大紫藤於1395年由征西將軍良成親王親手栽種。即使經歷無數戰火，生命力頑強，仍茁壯生長。

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責任編輯：王俊賢

