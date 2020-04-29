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【生活智慧】必學穀物片紙盒真正密封摺法　網民高呼︰我終於醒悟

親子 15:58 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

穀物片紙盒原來有一個密封摺法鮮為人知！

很多家長愛買穀物片讓孩子做早餐，但一大盒要分多次才能吃完，若沒有將穀物片裝到密實罐的話，單靠原有的包裝袋和紙盒，穀物片仍會容易受潮軟掉。有英國網民近日直指，很多人都不懂得密封穀物片紙盒，示範了真正摺法，令很多網民高呼︰「我終於醒悟了！」

不少人將穀物片紙盒只以橡筋綑綁，或只膠紙封口，最多內裡再加夾子，夾住袋子的開口處。一名英國網民在影音社交平台「抖音」指出，其實穀物片紙盒有個密封摺法。

很明顯我們一直弄錯封住麥片盒的方法了。

先將有開口位的紙邊向內摺，再將兩側推凹入去。（林綺玲攝）

紙盒頂形成V字

她拍片示範了密封摺法，首先將有開口位的紙邊向內摺，再將兩側推凹入去，之後把有凸口的紙邊攝入開口位，形成一個V字。此摺法能令紙盒密封，杜絕空氣進入，保持穀物片香脆。

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最後把有凸口的紙邊攝入開口位。（林綺玲攝）

片段在抖音獲得近19萬人讚好，近1.2萬人分享，有不少網民亦跟隨試摺，證實可行，自言一直都摺錯，大讚「長知識」、「這麼多年來我終於醒悟了」，甚至有人形容「人生被改變了」！

紙盒形成一個V字，完成！（林綺玲攝）

記者實測︰收納較慳位

TOPick記者亦實測試摺成功，惟最後的步驟紙邊攝入開口位，要對準位置有點困難。不過，紙盒頂變成V形後，收納時比較慳位。

超市開始出現V形摺法包裝盒的穀物片。（林綺玲攝）

記者亦發現，超市最近出現了此摺法的新穀物片包裝盒，更印證此摺法是較有效的密封方法。

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記者︰林綺玲

家庭教育 生活智慧 網絡熱話 爸媽心聲 超市 抖音 社交平台

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