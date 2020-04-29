【復課在即】憂慮復課增感染風險　家長防疫難題：功課可以點清潔消毒？【附醫生解說】

▲ 復課在即，不少家長擔心孩子的功課應如何清潔消毒。

新冠肺炎疫情有緩和跡象，今日（29日）為連續第四日「零確診」，有消息指教育局局長楊潤雄與中小學校長商討復課安排，網上另有消息指中四五有機會在5月底復課，而小五六學生則在6月1日起復課。然而，有家長在討論區分享難題，不知孩子在復課後的功課應該如何清潔消毒，擔心殘留在紙張上的病毒會增加孩子感染肺炎的風險。

美國疾病控制及預防中心（CDC）、加州大學、洛杉磯大學和普林斯頓大學的科學家曾發表研究，發現病毒可依附在紙製品的表面24小時。一名家長在「親子王國」討論區分享擔憂，指擔憂孩子復課後或增加感染風險，

校服可以洗，書包、文具及書本可以抹，但功課及工作紙應如何清潔消毒？

帖文隨即引起一眾家長熱烈討論。

網民：家長太過杞人憂天

不少家長擔心病毒跟隨功課進入家中，建議以酒精消毒，在功課和工作紙上噴酒精。不過，有網民認為家長們太過杞人憂天，「無得擔心咁多，要孩子做功課前洗手，提醒孩子做功課時不能摸眼耳口鼻及臉，做完功課後馬上洗手。」

專科醫生：消毒會令紙張的墨水化開

兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工接受TOPick訪問時表示，以75%的酒精消毒功課會令紙張的墨水化開，建議學生在做功課時要勤洗手，約1小時洗手1次，亦不要接觸眼口鼻，確保進食後及觸碰物件後徹底清潔雙手，並將食物及紙張分開存放。

紫外線未必能發揮效用

而坊間在肺炎期間推出多款紫外線殺菌機將病毒殺死，何醫生表示，紫外線在消毒紙張上未必能發揮功效，「紫外線具殺菌效能，但紫外線直接照射在紙張上可能將紫外線反射，未能達到消毒紙張的效果。」

戴手套做功課或增加感染風險

另外，有家長建議讓孩子戴手套做功課，何醫生指做法反會增加孩子的感染風險，

小朋友沒有受過專業的教導，有可能在脫手套的時候沾染細菌，及後沒有及時作消毒，反而或增加感染風險。

何醫生建議，學校可考慮減少使用紙張，改為佈置電子功課，讓學生透過電子產品完成功課，減少傳遞紙張而增加病毒依附在紙張的風險。

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記者：梁節儀