【經濟預測】陳茂波指下年度 赤字增至2800億元　經濟復甦還取決定社會穩定

▲ 陳茂波又指香港經濟何時走出陰霾，取決於各地的防疫工作及經濟復蘇速度外，還要視乎香港自身社會是否穩定。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（29日）出席立法會會議時稱，今年因經濟不景，影響 稅收及賣地收入，再加上預算案的紓困措施，以及兩輪防疫抗疫基金，2020至21年財政赤字將大幅增加至2800億元或更多。

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陳茂波強調，上述措施是特殊環境下推出的一次性措施，雖然令香港財政儲備，由1.1萬億元下降至8千至9千億元，但仍然相等於14至15個月政府開支。他續指，財政儲備並非為儲更多錢而存在，而是為穩定香港經濟及民生而積累，現時是過去在好景所建立的儲備，正好發揮作用的時候，令港府遇上逆境時仍有力推出逆周期措施，紓解經濟下行對市民所造成的影響，相信善用儲備是合適及負責任做法，體驗到應使則使的原則，並符合市民對政府的期望。

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陳茂波又指，香港經濟何時走出陰霾，取決於各地的防疫工作及經濟復蘇速度外，還要視乎香港自身社會是否穩定，假如去年下半年的衝擊事件再發生，必令更多商舖倒閉，外商亦不願在香港投資營商，屆時或會有更多人失業，更多家庭生計受影響，到時港府再推支援措施都沒有用。陳續指，社會並非沒有缺點，需要改善的地方也有不少，但仍然是值得珍惜的自由開放、多元包容的社會，去年社會事件所折射的深層次矛盾，化解要時間和耐心，但當下經濟衰退卻是實實在在影響萬千家庭，他呼籲擱置分歧，創造化解矛盾的空間，只要港人團結一致便會迎來雨過天青的一天。

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記者：陳宛彤