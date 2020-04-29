【密集恐懼】14粒臭屁蟲卵進化變50粒？洗衣機內驚現一籃「迷你香印」【內附清理方法】

▲ 台灣一名女網民洗衣服時，發現加入的衣物清香珠外型，狀似臭屁蟲卵。

有大埔名物之稱的「14粒」進化到50粒？其實所謂「14粒」，是體型細小、呈青色的臭屁蟲卵，因外型與青提相似，又被笑稱是「迷你香印」。如蟲卵被不慎弄破，可致皮膚紅腫發炎，不容輕視。臭屁蟲每次播卵數目是14粒，但近日就有台灣網民分享照片，顯示洗衣機機槽內，佈滿密密麻麻、狀似臭屁蟲卵的粒狀物，數量居然多達50粒。

台灣一名女網民在Facebook群組「爆廢公社」表示，最近洗衣服時，習慣在衣服中加入「衣物芳香豆」（衣物清香珠），但她卻在一次洗衣服期間，發現加入的衣物清香珠外型，狀似臭屁蟲卵。於是她就拍下照片放上網，一時引起網民熱烈議論。有網民表示，剛看相片時以為真的是臭屁蟲卵，嚇了一跳：「超過14顆了～變密集恐懼症」、「我真的以為全部都是...」、「蟲蟲暴走中」。

專家：弄穿蟲卵會致皮膚痕癢紅腫

無尾熊滅蟲服務的李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。多數於葉底或樹丫位產卵，不過有時會誤以為窗或衣物是樹葉而產卵，每次產卵一般會誕下14粒。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。

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至於如何正確清理「臭屁蟲」卵？李宇軒提醒，如想清理荔枝樁象蟲卵，千萬不要直接用手接觸。正確方法是：

先用打火機燒一燒蟲卵，令蟲卵的殼變硬

這時蟲卵應已死亡，可以戴上膠手套清走

如果蟲卵產在衣物上，就要戴上手套慢慢、小心清理，盡量不要弄穿蟲卵，而清理後要再清洗一次衣物

如果遇到臭屁蟲卵而不處理，蟲卵將會孵化。孵化成臭屁蟲後，雖然不會咬人，但李宇軒指如果臭屁蟲受驚嚇，或會噴刺激性物質，從而燒傷皮膚，所以即使已經成蟲，都要用滅蟲劑消滅牠們。

皮膚科醫生：被汁液濺中要即時以大量清水沖洗

皮膚科專科醫生史泰祖亦曾接受TOPick訪問表示，由於臭屁蟲分泌出來的汁液有一定的刺激性，倘若皮膚或眼睛被濺中或會令皮膚敏感和紅腫引致發炎。所以如被汁液濺中，記得第一時間以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

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責任編輯：王俊賢

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