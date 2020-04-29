【DSE2020】英文聆聽考試疑有考生違規將試卷電腦條碼上網　科目成績可被罰降級

▲ 疑有考生違例將試卷上載至討論區。（網上圖片）

文憑試核心科目開始開考，其中英文聆聽考試今日（29日）舉行，不過有網民發現，有考生懷疑違規拍攝電腦條碼，被轉載至網上討論區。

根據考評局條例，考生不能拍攝或帶走印有考生編號的電腦條碼貼紙，但在連登討論區今日中午有網民以「狂賀！終於有考生影barcode」為題，貼出一張疑夫考生拍攝的相片，相片展示了考生的文具、准考證外，亦有代表考生身份的電腦條碼。根據相片所顯示，該考生的電腦條碼清晰可見，或違反有關規定，其科目成績有機會被降級。

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根據考試規例例，考生違犯考試規則或未能符合考試要求的行為，可歸納為介乎由輕度處罰的個案，至嚴厲懲處的個案，舉例發出警告信，例如考生攜帶入試場的計算機屬准用型號，惟未有正確地印上標籤，以及考生管有少量未經許可的物品，惟不能就該物品於考試中獲益（例如考評局通告）。

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至於扣分的處罰，一般而言，考生會被扣減相關卷別總分 1%，2%或 5%的分數，而少於 1 分的減幅亦會以 1 分計算。在不同情況下，考生在相關卷別可被扣減不同幅度的分數 。

而涉及降級的情況，包括考生於應考時可接觸到大量未經許可的物品(例如印刷／電子版的溫習筆記或課本)，而該物品可使其獲益，惟未有證據證明考生作弊，其相關科目成績會被降級。同等懲處亦適用於考生攜帶入試場的電子器材處於開啟模式，並放於其身上／桌上但未有作弊之嫌，考生屢次違反監考員的合理指示或對主考員／監考員粗暴無禮，以及 考生於考試開始前／期間／完畢後在考室(包括口試的報到室和備試室)內攝影、錄音或錄影，並公開展示相關相片或紀錄等。

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責任編輯：伍瑋瑋

