【DSE2020】英文聆聽考試疑有考生違規拍攝試卷電腦條碼上網　科目成績可被罰降級

▲ 違例的考生，有關科目成續可被降級。

中學文憑試（DSE）核心科目考試踏入第三日，英文科聆聽及綜合卷考試已於今早（29日）開考，不過有網民發現，懷疑有考生違規拍攝電腦條碼貼紙，被轉載至網上討論區。

按考評局規定，考生不得拍攝或帶走印有考生編號的電腦條碼貼紙，但連登討論區今日中午有網民以「狂賀！終於有考生影barcode」為題，貼出一張懷疑由考生拍攝的相片，相片展示了考生的文具、准考證外，亦有代表考生身份的電腦條碼，相中的電腦條碼清晰可見。

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考評局回應表示，會跟進有關個案，並引述《考生手冊》列明，考生不可在試場內攝影，亦不可拍攝電腦條碼貼紙或將剩餘的電腦條碼貼紙帶離試場，否則會被扣分；考生如公開展示電腦條碼貼紙，其科目成績會被降級。

翻查資料，去年文憑試有87宗涉及使用手機或拍照的違規個案，9名考生在試場內拍照或將電腦條碼、試場照片上載互聯網，當中8人在有關科目被降一級，餘下1人在拍攝時被監考員發現，最後以扣分處理。

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至於扣分的處罰，一般而言，考生會被扣減相關卷別總分 1%，2%或 5%的分數，而少於 1 分的減幅亦會以 1 分計算。在不同情況下，考生在相關卷別可被扣減不同幅度的分數 。

而涉及降級的情況，包括考生於應考時可接觸到大量未經許可的物品(例如印刷／電子版的溫習筆記或課本)，而該物品可使其獲益，惟未有證據證明考生作弊，其相關科目成績會被降級。同等懲處亦適用於考生攜帶入試場的電子器材處於開啟模式，並放於其身上／桌上但未有作弊之嫌，考生屢次違反監考員的合理指示或對主考員／監考員粗暴無禮，以及 考生於考試開始前／期間／完畢後在考室(包括口試的報到室和備試室)內攝影、錄音或錄影，並公開展示相關相片或紀錄等。

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責任編輯：伍瑋瑋