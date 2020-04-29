【黃金歲月】前廣告一姐見證業界最風光年代　Judy Kong：曾有客戶豪花20萬元拍一張靚廣告相

▲ 前電通總裁Judy Kong兩年多前退下火線，35年來輝煌的廣告生涯暫告一段落，即時投入精采的退休生活，專注手藝創作，並藉此行善。

資深廣告人江小雁（Judy Kong）兩年多前從電通香港總裁一職退下來，35年來輝煌的廣告生涯暫告一段落。

作為日資廣告公司40多年來首位華人總裁，Judy習慣了日理萬機，卻出奇地很快便適應退休生活，積極發展陶藝、皮革等手藝創作。她說透過持續學習新事物，保持心境年輕。

▲ 在日資廣告公司電通工作了18年，Judy自言獲益良多。（被訪者提供）

雖然已沒有再在職場打拼有兩年多，Judy依然保持一頭型格短髮，著重打扮，健談愛笑，看起來不像退休人士，但她坦言已經59歲了。她給記者看其陶藝及皮具等手作的相片，每件皆手工精細、造型別致，創意心思十足。

「我喜歡有美感、有創意的東西，不過自己做廣告時，從來不是創作度蹺的人。」Judy於1982年加入廣告行業，由Account Executive做起。「我最初其實是做船務公司，因有同事離職後轉去國際廣告公司工作，她告訴我McCann-Erickson（麥肯廣告）請account service的人，可以去試試。我當時對廣告行一無所知，還以為是做會計。」

見證廣告業最風光年代

回憶起事業旅途，Judy自覺幸運，一入行已接觸大客戶，拓闊了眼界，累積了寶貴經驗。「我在McCann入了可口可樂的team，去到Ogilvy & Mather（奧美）就是American Express的團隊。80年代，廣告行業最風光、最賺錢。那時無論客戶，抑或我自己公司的阿哥阿姐都有好多叻人。客戶有要求，也懂得欣賞，所以電視廣告或印刷媒體廣告都經常有大製作，可以花得起用二十萬元拍一張靚的廣告相。」

之後，她曾任職本地廣告公司及數間知名國際廣告公司，基本上每3至5年轉一次工。1999年，她加入電通香港（Dentsu Hong Kong）當上管理層，面對許多日本品牌客戶，如益力多、任天堂、花王等。2011年11月，她由副總裁升任為總裁，成為公司的一姐。

▲ Judy用了日本摺紙技巧做蝙蝠紙樣，再製作的型格皮手袋。（被訪者提供）

「在電通任職，難得他們欣賞我，我也欣賞這間公司，所以一做就18年。公司最初得80人左右，沒有politics，同事之間感情好，又取得不少獎，生意愈來愈好，每一年都去company trip，我做得非常開心。」

Judy稱其丈夫也曾是廣告業人士，比她年長10年，也因此較她早退休。「隨著子女多年前到外國讀大學，丈夫便常常問我：『幾時唔做？』我答他：『等我有一天，我早上起身時不想返工，我便不做了。』」

結果，這一天終於出現。Judy指出，隨著廣告公司面對時代變革、架構的改變，令香港的分公司也喪失了日資機構的傳統價值，再加上有很多辦公室政治，她便開始萌生退休之意。

▲ 手織籐籃再上附有刺繡的皮革，工序繁多，Judy說用了近30小時才製作完成。（被訪者提供）

做手作夠治癒

她表示：「另一原因是世代變了，做digital廣告的重點，和我那個年代的重點很不同。新一代的做事作風，我又未必配合到。」她自覺可做到的貢獻少了，便決定在2017年9月退下來。

Judy記得她甫離開公司，就跟丈夫歐遊一個月「過冷河」，思考如何過退休生活。退休理財方面，她說倒沒有花大多心思策劃，因為在積蓄以外，丈夫早已做了不少投資，如買外幣、股票、做定期等，令他們享有財務自由。

▲ 學陶藝已超過10年的Judy形容做手作要百分百專注，過程十分治癒。（被訪者提供）

「至現在差不多退休兩年了，我已經超級習慣不用返工的日子。」她說兩口子十分喜歡旅遊，疫情之前，經常周遊列國探朋友兼短住，體驗外國生活，增廣見聞。留在香港的日子，Judy就把她以往對工作的熱情，投放於手工藝創作方面。

「我個女喜歡陶瓷，她未出國前，我已陪她一齊學，之後她沒有再學，我卻有濃厚興趣繼續學。」有一段時間陶瓷學校搬了，她便開始跟老師學做皮革製品，至今也學了11年了。至於退休後才真正開始的興趣，便是西洋書法。

「最初做手作，是因為上班日子用腦太多，反而很少用到一雙手，所以放假時很想用幾個鐘搓泥整碗，又或者用4、5個鐘做皮具，那段時間個腦可以離開任何工作的事情。我不喜歡打坐，對我來說，做手作效果就好似meditation（冥想）般治癒。」

▲ 西洋書法是Judy退休後才投入學習的興趣。（被訪者提供）

回復兒時的好奇心

Judy坦言向來貪靚，對美的東西有追求，再加上她發現無論陶藝、做皮具，抑或西洋書法，每個手藝的世界都很宏大，要精益求精，不斷突破，需花很多時間，這也是令她對手作狂熱的原因。

雖然早已退下火綫，但偶爾談起廣告業種種，Judy仍會愈講愈肉緊。她就截釘截鐵說不會重操故業。對於退休前後的心態，她如此形容︰「退休前，做工作接受人家的錢，那是一個commitment，一定要對人有交代；退休後，百分百自己時間，我很享受這種自由，我更發覺自己回復了小時候的好奇心，很喜歡學習，而且態度很認真，這是來自一種對自我的要求。」

▲ Judy設計的BB皮鞋，加入了刺繡，更顯可愛。（被訪者提供）

藉手作做善事

Judy的手作精美，她說有部分是送給家人朋友，但主要仍是自娛。會否把做手作化成另一門事業？她卻說有點困難︰「做皮具要很長時間，如做過籐籃加皮革的手袋，由於我愛在皮革上加入刺繡，用了近30小時才完成，所以很難標價。試過有朋友覺得我的作品靚，希望我照樣再做一個，再做的時候我已覺悶，所以又怎可以把它當作生意那樣做？」

反而遇上欣賞她作品想將之買下的朋友，她便會定一個價錢，然後給對方3個她認同的慈善機構，希望對方捐款做善事，一舉多得。

記者：胡慧雯