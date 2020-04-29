【新冠肺炎】約300名滯留巴基斯坦的香港居民 明天包機返港
保安局今日（29日）表示，首批為數約300名滯留在的香港居民暫定將於當地時間4月30日上午乘搭專機從伊斯蘭堡出發，並於香港時間當日下午抵達香港。乘搭專機的費用由用者支付。
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從巴基斯坦回港的香港居民在抵達香港國際機場後，會乘坐專車前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制2019冠狀病毒測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會乘坐專車前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。
為應對2019冠狀病毒病疫情，巴基斯坦政府自三月下旬禁止所有國際航班升降，令身處當地的港人暫時無法透過一般途徑自行回港。入境事務處（入境處）陸續接獲滯留當地香港居民有關回港行程的求助，包括關注受影響人士的商會和民間組織，和立法會議員等向特區政府轉介的求助名單。
截至4月28日，入境處已成功聯繫上約1,600名滯留在巴基斯坦的香港居民。由於涉及的求助人數眾多，同時考慮到相關人士回港後的防疫安排和檢測、檢疫以至醫療設施的承受能力，特區政府需按情況分批協助受影響港人的返港行程。首批乘搭專機回港的受影響人士主要是身處巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的香港居民，以及有特殊需要人士包括病患、孕婦等。乘搭專機的費用約六千港元，由用者支付。
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發言人表示，有賴公署和中國駐巴基斯坦大使館的全力支持，以及巴基斯坦政府和該國駐港總領事館的充分配合和協助，令專機得以順利安排，特區政府表示衷心感謝，會繼續聯繫仍留在巴基斯坦的香港居民，並需按實際情況分批協助他們返港。
除巴基斯坦外，印度政府亦自三月下旬禁止所有國際航班升降。截至四月二十八日，入境處已成功聯繫上約3 100名滯留在印度並就回港行程求助的香港居民。特區政府正與公署、中國駐印度共和國大使館及印度駐香港總領事館緊密聯繫，同時和多間航空公司聯絡，探討安排班機按情況分批協助滯留當地香港居民回港。
具體安排包括專機的出發日期和地點，需視乎多項因素，包括當地政府的審批時間和配合、當地的實際情況和疫情發展、當地陸空交通或其他限制等。一待確定任何具體安排，政府會盡快作出公布。
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責任編輯：伍瑋瑋