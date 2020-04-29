【新冠肺炎】約170名巴基斯坦返港的香港居民　入住駿洋邨接受14天強制檢疫

▲ 約170名從巴基斯坦自行返港的香港居民，將會入住駿洋邨檢疫中心。（資料圖片）

保安局今日（29日）表示，下午將有一班從多哈抵港的航班，機上載有約170名自行從巴基斯坦返港的香港居民。他們在抵港後將會接受同樣的檢疫安排，即是在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，入住火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

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保安局發言人指，為應對2019冠狀病毒病疫情，巴基斯坦政府自三月下旬禁止所有國際航班升降，令身處當地的港人暫時無法透過一般途徑自行回港。入境事務處（入境處）陸續接獲滯留當地香港居民有關回港行程的求助，包括關注受影響人士的商會和民間組織，和立法會議員等向特區政府轉介的求助名單。

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截至4月28日，入境處已成功聯繫上約1,600名滯留在巴基斯坦的香港居民。由於涉及的求助人數眾多，同時考慮到相關人士回港後的防疫安排和檢測、檢疫以至醫療設施的承受能力，特區政府需按情況分批協助受影響港人的返港行程。首批乘搭專機回港的受影響人士主要是身處巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的香港居民，以及有特殊需要人士包括病患、孕婦等。乘搭專機的費用約六千港元，由用者支付。

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責任編輯：伍瑋瑋