【長洲太平清醮】佛誕取消向公眾派發平安包　民政事務局呼籲：避免前往長洲

▲ 民政事務局局長徐英偉（左）和副局長陳積志（右）今日（四月二十九日）透過網上平台，了解長洲太平清醮活動的情況。（政府新聞處圖片）

民政事務局今日（29日）提醒市民，為避免群眾聚集，以預防新班冠狀病毒病傳播，呼籲市民避免前往長洲參與太平清醮活動。

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香港長洲太平清醮值理會（值理會）早前已宣布今年長洲太平清醮活動的安排從簡，將會按照傳統習俗，舉行祭祀儀式。至於包山嘉年華、飄色巡遊、神功戲、「搶米」和麒麟／功夫表演則會取消，公眾人士將不能進入展示包山的場地，5月1日早上向公眾派發平安包的安排亦已取消。

民政事務局局長徐英偉感謝值理會為配合政府防疫措施而作出的安排，他表示雖然太平清醮的多項活動已經取消，但相信仍然有市民計劃前往長洲，我在此提醒市民減少不必要的外出，更應時刻與他人保持適當的社交距離，從而降低病毒透過社交接觸傳播的風險。

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責任編輯：伍瑋瑋

