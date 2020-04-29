【居屋王】疫情下再誕千萬居屋王　康山花園3房1068萬成交易手

▲ 康山花園東南3房的居屋單位近日以1068萬元沽出，呎價18041元，全港最貴的千萬居屋王在疫情下誕生！

儘管新冠肺炎疫情仍然未完全平息，不過位於鰂魚涌的康山花園東南3房的居屋單位近日以1068萬元沽出，呎價18041元，全港最貴的千萬居屋王在疫情下誕生！

上址居屋單位位於康山花園2座高層F室，實用面積592平方呎，東南3房，坐擁開揚景致，業主於3星期前以1100萬元放售，叫價較同區康怡花園3房為高。

但由於業主已為單位作翻新裝修，加上康山花園過去少有高層單位放盤，因此仍然有價有市，單位最終以1068萬元新高價易手，在疫情下打破2018年由旺角富榮花園所創下的1065萬元新高價，成為新一任全港居屋王。

據資料顯示，過去的居屋王旺角富榮花園17座中層A室，建築面積為694方呎，實用面積592方呎，屬3房間隔單位。這個單位在2018年7月中以1065萬元（已補地價）易手，成交價當時不但創該屋苑市場最高，更是全港已補價居屋市場新高。

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責任編輯：陳珈希