胡紅玉卸任競委會主席　形容7年工作經驗難忘富挑戰　對陳家殷接棒有信心

▲ 胡紅玉將於明日卸任競委會主席，獲同事送贈紀念品。（程志遠攝）

競爭事務委員會主席胡紅玉將於明日（30日）卸任，她形容7年工作經驗難忘具挑戰性，對新主席陳家殷有信心，相信他能領導競委會工作。她又說，感激郭榮鏗對競委會的付出，認為他不獲政府續任為委員會委員，決定應由政府解釋。

退位在即，胡紅玉今日（29日）在卸任記者會上表示，能在委員會服務7年感到榮幸，形容工作經驗非常難得，具滿足感及富挑戰性。她憶述，2013年獲委任為競委會首任主席，當時與委員由零開始，為委員會訂下基礎及制訂路線圖等，過程難忘。

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胡紅玉坦言，本港熟識競爭行為的人才不多，但慶幸競委會有一組專業人員，讚揚他們非常有熱誠地工作，亦感謝政府對競委會多年的支持。

被問及郭榮鏗只擔任委員兩年不獲政府續任，當中是否涉及政治考慮。胡紅玉指，郭榮鏗的法律根基強，但任命由政府決定，應由對方解釋，認為每名現任或者卸任委員均有其專才及經驗，對委員會工作帶來貢獻，感激他們的付出。

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胡紅玉將於明日卸任，由本身是大律師的委員陳家殷接任主席一職，任期兩年，由5月1日起生效。

胡紅玉讚揚陳家殷工作態度熱誠、做事嚴肅，過去擁有不少與消費保障有關的經驗，相信他上任後會積極參與委員會工作，是接棒的適合人選，對他抱有信心。她又期望新任主席及競委會，日後能以《競爭條例》中，第二行為守則禁止業務實體濫用市場權勢的條例，盡快展開個案。

律師出身的胡紅玉，過去多年曾擔任多項公職，對於卸任後的個人去向，她透露，個人對科技與法律事宜，以及醫療倫理與法律的議題有興趣，正與一些機構探討有關範疇。

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記者：陳曉瑩