【油價高企】胡紅玉促港府應對油價問題　失望消費者無選擇

▲ 胡紅玉促政府採取功勢，應對油價高企問題。（程志遠攝）

國際油價下跌，本港油價持續高企問題近日備受關注。明日（30日）卸任的競爭事務委員會的主席胡紅玉坦言，遺憾本港油政策一直不清楚，令價格持續高企，變相消費者無得選擇，而油價更是社會長期問題，重申政府有責任應對

胡紅玉今日（29日）在卸任記者會上表示，本港油價高企源於港府政策及基建限制，包括油站地價貴、社會平衡環保要求、車輛與油站比例等，令油價沒有自由市場，造成市場失靈，更失望的是令消費者因而沒有選擇，

最貴的油同更貴的油來比較，對消費者有什麼好處？

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她解釋，油價折扣率時高時低，無一個整體比率，競委會3年前曾發表油價研究報告，但過程中遭油公司以敏感資料為由拒絕提供折扣及成本等資料，更因此收到油公司發出的律師信，要求先讓油公司核准，才可公開報告，她直言：

比著你都嬲。

胡紅玉認為，政策與法例無直接掛鈎，如有證據證明合謀定價，競委會樂意調查及提出訴訟，但當局須針對油政策來提高油價釐定及審計的透明度，而有關主導權在於政府一方，希望政府「努力啲」採取功勢調整問題，

如果話決定油價係咁貴咪講清楚。

她稱，競委會於取資料上乏權力，但世界各地普遍有類似權力，希望日後能就此與政府磋商，加強競委會在進行市場研究時蒐證權力。

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記者：陳曉瑩