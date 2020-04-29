【2020母親節】日本人氣購物網Oisix精選名物　期間限定美饌直送到家慰勞媽媽【內附連結】

▲ 把水果用先進的速凍機冷凍，保留水果最優質食用的時刻。(官方圖片)

母親節即將來臨，今年有機會未能出外吃飯慶祝，但送禮向媽媽表達愛意還是必需的。日本著名網上食品銷售網Oisix將於4月30日至5月13日舉行母親節特備活動，在此期間另闢母親節活動專頁(4月30日早上10時生效)，為大家精心搜羅了各款送禮良品，健康水果產品、巧手糕點零食、東瀛美酒，只需網上訂購即可送到指定地址，直送愛意給媽媽們。

網站精選的名物包括首度登場的3種(白桃、香印提子、葡萄)AIRY水果乾組合($399.8/盒)，由當造水果製成的水果乾，使用真空冷凍乾燥技術開發，透過冷凍乾燥技術把水果連皮一起加工，再配合最先進的速凍機把時令水果的美味凝固於一瞬間，可長期保存，慢慢享受。

▲ 首次發售的和歌山縣産雜果果凍($419.8/盒)，曾在去年榮獲「日本送禮大獎」的良品。(官方圖片)

同樣在Oisix首次發售的和歌山縣產雜果果凍($419.8/盒)，曾在去年榮獲「日本送禮大獎」的良品。將和歌山縣的甜燉梅子、溫州蜜柑、八朔柑、若桃加在果凍中，可以簡單享受當地水果獨特的柔和甜味和原始香氣。果凍降低了甜度，雪凍後享用會倍加美味，也可添加到乳酪或雪糕中一起享用。

▲ 杉養蜂園的天然果汁蜂蜜，是不少媽媽滋潤養顏的心頭好。(官方圖片)

其餘名物推介還有杉養蜂園的天然果汁蜂蜜($380/盒)、青森縣100%純正香甜蘋果汁($228.8/盒)、200年老舖榮太樓雜錦零食組合($328.8/盒)、兵庫県芦屋市著名甜品店Henri Charpentier馬德蓮貝殼蛋糕($139.8/盒)、福光屋日本酒迷你比拼試飲組合($328.8/180ml×6支)等等，適不同類型的母親口味。



送貨日：逢周四、周六及周日、購物$600以上，運費全免。

記者：趙景隆