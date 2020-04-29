疑有不明氣體包圍警方行動基地　8人被控藏武器等罪准保釋

▲ 去年10月屯門疑有刺鼻氣味不明氣體， 8名15至27歲男女事隔半年後被控管有攻擊性武器等罪，案件於粉嶺裁判法院提堂。(經濟日報充資料圖片)

去年10月屯門疑有刺鼻氣味不明氣體，有人包圍大興行動基地要求警方解釋，其中6男2女涉攜有膠索帶、𠝹刀及鎚等工具， 8名15至27歲男女事隔半年後被控管有攻擊性武器等罪，案件今（29日）於粉嶺裁判法院提堂，各人暫毋須答辯，各人准1,000元保釋，控方申請將案件押後6月29日再訊，以待索取法律意見。



8名被告為鄧皓仁(23歲)，報稱兼職銷售員；何明軒(27歲)，報稱導師；彭國豪(22歲)，報稱客戶服務員；吳顥筠及張家俊(均20歲)，均報稱無業；3名學生包括李志斗(24歲)、周沛樺(21歲)及1名15歲男生。



鄧、彭及周各被控1項管有適合作非法用途的工具，控罪指於2019年10月30日，在屯門大興警察行動基地的公眾地方管有適合用作非法用途的工具，鄧及周分別管有1包及2包膠索帶，彭則管有1個鎚子。



何、吳及張則各被控1項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產，控罪指他於同日同地，何管有5支噴漆，吳管有1支噴漆，張則管有1把12厘米長的𠝹刀及1塊萬用鐵片，意圖使用該物品造成刑事損毀。



李被控1項未能在規定下出示身分證明文件，控罪指他於同日在屯門輕鐵建生站一帶，未能在警員規定下出示身分證明文件以供查閱。15歲男生則被控1項管有攻擊性武器，控罪指他於同日同地，管有1個能發出鐳射光束的裝置。



控方申請押後案件以索取法律意見，以及考慮控罪適切性，被告暫毋須答辯，並不反對被告保釋。裁判官准8人以1,000元繼續保釋候訊，案件押後至6月29日再訊。



另外，20歲男生林建豐涉於去年11月3日，在大埔大埔太和路行人路襲擊執行職責的警員X，被控1項襲警罪，案件今於粉嶺裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，准以1,000元保釋至6月24日再訊。

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記者：林欣樂