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觀塘安達邨裝修工程涉合謀定價違競爭法　10間工程公司被判罰款共397萬

社會 15:35 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

法官裁定10間工程公司於2016年觀塘安達邨3棟大廈的裝修工程間達成了「樓層分配安排」。(資料圖片)

競爭事務審裁處早前就本港首兩宗涉違反《競爭條例》的訴訟頒布裁決，裁定4間電訊公司及10間時裝修工程公司分別合謀定價、瓜分市場及圍標。法官今（29日）就10間工程公司頌下具體命令，裁定涉案10間公司罰款由13.2萬至74萬不等，共罰款397萬元，兼須支付部分訟費。

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競爭事務委員會首宗入稟的案件中，涉案5間電訊公司，本案為第二宗委員會入稟案件，涉及2016年觀塘安達邨3棟大廈的裝修工程，法官裁定10間工程公司之間達成了「樓層分配安排」，每間公司獲分配部分單位的裝修生意，他們之間協議不會向其他樓層的租戶招攬生意，即使租戶主動接觸，他們亦會指示租戶聯絡相應公司，法官指上述行為屬於編配市場，構成「嚴重反競爭行為」。

10名答辯人及罰款如下：
永興聯合建築有限公司：67萬
裕輝建築有限公司：13.2萬
茂恒油漆裝飾公司的合夥人：31.8萬
大道建築公司合夥人：42萬
金記機電鐵器工程有限公司39.7萬
協益建築公司合夥人：14.5萬
泰華土木工程負責人：31.3萬
維新鐵器裝修公司合夥人：41.5萬
百達建築工程公司負責人：74萬
聯合裝飾工程有限公司：42萬

按競爭條例，審裁處可向答辯人處以罰款，總額不得逾違例工程發生期間，涉案工程年營業額10%，而若違例工程維持逾3年，罰款不得超營業額最高3年10%營業額。

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記者：林育慧

觀塘 競爭事務委員會

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