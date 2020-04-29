【預算案2020】撥款條例草案二讀通過　李家超批削警隊開支不負責任 

▲ 保安局局長李家超。（資料圖片）

立法會今日（29日）繼續審議財政預算案的《撥款條例草案》，由官員發言答辯後，法案在41名議員贊成、21人反對下，在立法會通過二讀，並進入全體委員會階段，辯論議員提出的修正案。保安局局長李家超在答辯時明言，嚴正反對有議員提出削減警隊開支的修正案，認為有關提議極不負責任，相信是源於去年6月的社會事件，才會敵意針對警隊。

李家超指出，去年有逾1400場公眾活動，大部份最終演變成嚴重違法暴力事件，過去多區的交通燈、政府建築、警署、商鋪等被大肆破壞，被挖的磚頭足以鋪滿48個籃球場，被拆的欄桿則為國際金融中心二期高度的125倍，有持不同意見市民被綁起、非法禁錮，甚至被 摳打至頭破血流、遭放火燒等，警方亦估算過示威者曾投擲過逾5000個汽油彈，其中在中文大學檢獲最多汽油彈，超過3900枚。他強調，若然是以和平、合法、有序的方式表達意見，警隊根本毋須使用任何武力，強調使用武力是為應對不斷升級的暴力。

李家超又批評，有議員以「手足」稱呼對方予以支持，但當中有人為支持港獨人士，質問議員會否與港獨割席，直言年輕人因犯法而前途盡毀，但背後推動的人卻有政治，甚至金錢利益。他又指 ，「攬炒」心態令每個想安居樂業的市民受害，社會要安全穩定，是要靠警隊維持良好治安，強調議會必須支持警隊有足夠人手及資源。

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記者：陳宛彤