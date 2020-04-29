【印度演員】《少年PI》印度男星伊凡卡漢病逝　患罕見癌症終年53歲

▲ 印度伊凡卡漢因癌症離世，終年53歲。

曾參演《少年PI的奇幻漂流》（Life of Pi）、《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire）、《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）的印度男星伊凡卡漢（Irrfan Khan），今天（4月29日）在孟買一間醫院離世，終年53歲。

兩年前伊凡卡漢於社交平台Twitter宣布患上內分泌腫瘤，當時於倫敦醫院接受治療，而日前他因為結腸感染入院，今日最後仍不敵病魔，於孟買一間醫院病逝。

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▲ 伊凡卡漢患內分泌腫瘤。(劇照)

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而伊凡卡漢三日前才經歷喪母之痛，如今他因病離世，令人大感惋惜。

53歲的伊凡卡漢過去曾參演《一百萬零一夜》、《少年Pi的奇幻漂流》、《侏羅紀世界》、《蜘蛛俠：驚世現新》等人氣電影，更曾憑《美味情書》榮獲亞洲電影大獎影帝，可說是荷里活知名的印度演員。

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