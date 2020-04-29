8男女訛稱賣口罩騙款52萬元　女騙徒扮受害人意圖避刑責

▲ 警方再度破獲網上售賣口罩的騙案，過去兩日拘捕8名男女。（曾秋文攝）

屯門警方昨日（28日）起至今展開代號「煉石」行動打擊網上售賣口罩騙案，共拘捕8名男女，涉及騙款52萬元，其中有女騙徒竟主動報案訛稱自己亦是受害人，企圖逃避刑責，最終被警方識破。

▲ 屯門警區總督察（調查）武少禧（右）表示，有女騙徒竟主動報案訛稱自己亦是受害人，企圖逃避刑責。（曾秋文攝）

屯門警區總督察（調查）武少禧表示，在本年初不少市民嘗試在網上購買口罩，其後懷疑受騙報案，至2月份展開代號「煉石」行動，在過去2日在全港多處展開拘捕行動，共拘捕5男3女，年齡介乎20至32歲，涉嫌與6宗網上售賣口罩案有關，涉44名受害人，涉及騙款52萬元。

其中1名女騙徒在網上稱有口罩出售，騙取40萬元後報案，指自己是賣口罩中間人，被上層賣家欺騙，但在探員調查期間，女騙徒刻意不透露和隱瞞賣家資料，引起探員懷疑。

警方經深入調查後，發現女騙徒將大額現金轉賬到2名所謂上層賣家及多次與該2名人士聯絡，相信3人均是來自同一夥團，該名女子涉嫌誤導警務人員及以欺騙手段取得財產罪被捕；另2人則涉洗黑錢罪名。

屯門重案組第1隊高級督察袁銘樂表示，由1月份起接獲103名受害人報案，包括20男83女，最年幼受害人為14歲女童，她被騙取540元。而最大金額損失一宗為24歲男子失14萬元。調查所得，受害人職業無特定，包括專業人士和教育水平較高低都有，最多組別為31至50歲女性。

▲ 警方指，騙徒多數利用Facebook、Instagram和Telegram等社交平台進行詐騙。（曾秋文攝）

經分析後，騙徒多數利用Facebook、Instagram和Telegram等社交平台進行詐騙。而騙徒的戶口通常是新註冊，在騙取一定金額後馬上刪除賬戶，以逃避警方追查。

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記者：曾秋文