【千奇百趣】嫲嫲逃出鬼門關　孫子Facebook代放售二手棺材

▲ 嫲嫲逃出鬼門關，孫子Facebook代放售二手棺材。

網上購物千奇百趣，有網民近日發現有人在網上表示因為嫲嫲逃出鬼門關，所以發售二手棺材，更請爺爺進去量度重量，令一眾網民感到非常搞笑。

嫲嫲大難不死 孫子出售其棺材

Facebook專頁「Goodbye HK, Hello UK」經常分享外國的網上熱話，近日版主上載2張圖片，發現有網民在Facebook的Market Place上，見到有人出售二手棺材。該賣家在描述中寫上：

我的嫲嫲死不去，所以放售上星期四買的棺材，大小約5呎4吋，狀態全新。

▲ 孫子出售嫲嫲的二手棺材。（圖片來源：Goodbye HK, Hello UK Facebook）

棺材售價為£200，約港幣$1932。賣家表示棺材較重，但由於現時英國疫情嚴重，仍然需要保持社交距離，交收上可能有困難。他們將爺爺放進棺材內量度重量後，預計4個人去交收應該已沒問題。

網民：華人社會孫子會被逐出家門

帖文引來過千網民讚好，有網民質疑為何嫲嫲已逃出鬼門關，但請爺爺入棺材量度重量，笑言「賣家係殺人狂？」。有人指出如果在華人社會，孫子叫阿爺入棺材試位，肯定會被逐出家門。有網民突破盲點，直指要爺爺進入棺材是多此一舉：「他們假設買家領取時有屍體在內？」。

亦有網民分享中西方對死亡的觀念不同，認為他們很正面地面對死亡。有人分享自己有位外國人朋友，一早已做好自己的棺材，並放在車房，人人去探她都見過、摸過，直言他們習慣「自己事自己攪掂，不勞煩家人朋友」。

更有人搞笑地指可以請「黑人抬棺舞」的幾個主角幫忙交收。近期大熱的「黑人抬棺舞」影片中有4個黑人穿著整齊西裝，合力抬著一副棺材，搭配音樂跳舞，非常違和。其實這是來自非洲國家加納的喪禮，當地人有著「視死如生」的喪葬傳統，亡者的家屬會選擇以較為歡快的方式與亡者道別，甚至會訂製各項各樣的特別棺材。

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責任編輯：王俊賢