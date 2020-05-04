【2020母親節】戴口罩易令皮膚粗糙毛孔變大　實測$979按摩儀深層清潔+收毛孔+激退包包面

▲ 不方便去美容院做Facial，可以在家用冰熱嫩膚按摩儀為自己做Facial。（王芷瑩攝）

今年母親節碰上新冠肺炎，媽媽天天戴著口罩令皮膚粗糙，但又不方便到美容院護理。為大家試用一款家用美容儀：EMAY PLUS的冰熱嫩膚按摩儀，HK$979包括4種護理程序及3種LED彩光嫩膚。媽媽安在家中都可以保養肌膚，告別口罩肌！

EMAY PLUS的冰熱嫩膚按摩儀主打在家可以體驗到美容院的療程，完成深層潔淨、加速肌膚吸收營養、收緊輪廓及收細毛孔的功效。

每天日間及晚間「肌膚管理」過程各只需6至10分鐘；「完整護理程序」即是一次過進行4項功能制式，大約需時15至20分鐘；如再用上面膜，肌膚管理程序大約為20至25分鐘。

開箱

▲ 美容儀的配件（王芷瑩攝）

打開包裝，內有機身、底座、說明書、充電線、膠卡套及膠蓋。膠卡套配搭離子導出 （Ion+） 功能使用，平時可以把機身套上膠蓋，再放在底座擺放。

護理程序的彩光配搭建議

▲ 三重LED燈光有不同功效。（王芷瑩攝）

開機後，單按功能選擇鍵，在3個不同的功能檔位之間進行切換。開機預設所有檔位的LED彩光都是紅色，按次序在紅光／綠光／藍光及關閉LED彩光燈四個功能之間進行切換。

體驗「完整護理程序」

每種功能模式會建議配搭特定的LED彩光，紅光為促進膠原蛋白再生，減少細紋，雀斑，修復紫外線曬傷；綠光為促進皮膚的新陳代謝，收細毛孔，減少暗斑，痘印等色素沉澱問題；藍光為抑制油脂分泌，消炎殺菌，潔淨肌膚。大家可按自己需要而調整，但注意不要按摩眼周部分！

1. 離子導出 （Ion+） 功能：開機預設的溫熱熱振動按摩+離子導出+LED藍光

▲ 離子導出 (Ion+) 功能導出皮膚的塵埃及污垢。（王芷瑩攝）

套上沾濕了爽膚水的化妝綿後，由下而上向外打圈方式按摩面部大約5分鐘，化妝綿已沾上很多塵埃及污垢。

雖然平時用化妝綿抹面也能抹走塵埃及污垢，但這美容儀可清潔同時有溫熱振動效果，打開毛孔和加速血液循環，讓毛孔中污垢更加容易被離子導出。

2. 離子導入（Ion-）功能：開機預設的溫熱振動按摩+離子導入+LED紅光或綠光

▲ 可以配搭護膚品使用。（王芷瑩攝）

由這程序開始，把護膚品均勻的塗抹在面部皮膚表面，然後確保美容儀的金屬電鍍件部分能夠充分接觸面部皮膚，以由下而上向外打圈方式按摩肌膚，加速肌膚和肌底吸收護膚品養份。

這程序配上PHB蘆薈滋潤修護啫喱，按摩時感舒服。可是溫熱振動按摩模式令啫喱變成像擦子膠粒的效果，建議這程序可改用精華油的質地配搭，而凝膠或啫喱質地的護膚品可留在程序4使用。

3. 微電流按摩功能：開機預設的溫熱振動按摩+EMS+LED紅光

微電流按摩程序是最喜歡的程序，因為它可以幫助收起包包面！按摩時由下而上提拉 ，並確保按摩頭的兩片弧形銀色電鍍片能夠同時接觸皮膚，更有效即時收緊輪廓。

坦白說，初體驗微電流，有種猶如被橡筋不停彈面的感覺，按摩到某些位置時，會有較大感覺。但按摩30秒後，便開始適應這感覺。按摩完一邊面後，會發現明顯大細面的情況，可見微電流對收緊輪廓的效果明顯。

4. 冷凍震動（Cool Mode）按摩功能+綠光

完成第1至3項護膚程序後，使用冷凍振動按摩功能約5分鐘。在恆溫約攝氏10 °C) 下，配合綠光收細毛孔，鎖緊皮膚所吸收水份及營養，並鎭靜面部肌膚。

完成整個療程，除了包包臉改善了，也感到皮膚滑了。唯一美中不足是，這美容易不能按摩眼部，未能針對眼部細紋及拉提眼部，要另外為自己按摩。可是HK$1,000以下的美容儀可達至這麼多效果，性價比算高。

建議零售價：HK$979

網上商店：HKTVmall、MyDress、Sunning蘇寧及Yoho友和

實體店：

PHB ETHICAL BEAUTY專櫃及專門店：Windsor House皇室堡、YATA一田 (大埔、荃灣、沙田) 及CITISTORE千色 (荃灣、元朗)

指定Angel Beauty Bar、CMK、JC Shop、LCX、LOG-ON

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記者：王芷瑩