【新冠肺炎】商經局最快下周推新計劃　入境港商可豁免14日強制檢疫

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，下周會推出豁免計劃，讓港商可以豁免檢疫令。（陳宛彤攝）

港府延長內地入境人士強制檢疫安排至6月7日，跨境學童、商務人士可獲豁免。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，下周會推出豁免計劃，讓港商返港後，可豁免接受１４日強制檢疫。

邱騰華表示，不少港商自1月起，因檢疫問題未能返回內地，令生產綫仍停產。現時香港及內地疫情緩和，是研究豁免商務人士檢疫的契機，當局將會推出計劃，讓在內地有生產綫的香港註冊公司，向當局提交證明有需要往返內地，就可以容許有兩個名額獲得豁免，不過有條件限制，如必須留在有關城市、注意個人衞生。邱補充，已與主要商會作視像會議聽取意見，希望下周初可以推出。

教育局局長楊潤雄則指，教育局正積極考慮復課，並與業界聯絡，但現時對復課未有詳細安排。他又指，正常上課日有居內地港人過關上學，而昨日修改法律框架，容許有需要時可以要求，容讓跨境學童免受強制檢疫，不過現時仍未向政務司司長取批准，所以現時不會有跨境學童可以免檢疫來港。

食物及衞生局局長陳肇始則指，本港疫情有所緩和，但全球情況仍然嚴峻及不穩，需要持續控制跨境交通、外遊記錄等以防第二波感染，她又提及明天起為佛誕長周末，提醒市民未能鬆懈，連續數天0確診是得來不易，市民仍要保持警覺才能令成績持續。

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記者：陳宛彤