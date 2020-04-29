【KO雞皮肌】手臂大腿生紅疹現雞皮肌　專業美容師分享5大解決方法

▲ 美容師Rebecca分享「雞皮肌」成因及5大解決方法。

夏日將至，又是快要換上短袖衫、背心的時候，但如果手臂及大腿上生滿凹凸不平、像紅疹般的東西，可說是十分困擾。究竟這些既沒有膿頭，又不痛不癢的粒狀物，其實是甚麼？以下是專業持牌美容師Rebecca的拆解，以及解決方法的分享：

毛囊角化症狀

原來這些就是「毛囊角化症」（Keratosis pilaris），看上去一粒粒凸起不美觀，摸起來感覺粗糙，該位置亦會泛紅，所以又稱「雞皮肌」。毛囊角化症並不罕見，全球約40%的人都有這個狀況，雖然除了外觀上，不會有其他問題，當天氣寒冷或是皮膚乾燥時，症狀亦會更明顯。

毛囊角化症不具傳染性，主要生在手臂、大腿、臉頰、臀部等地方。由於角蛋白會堆積於毛囊內，因此像是腳底或是手掌等沒有毛髮的位置，便不會有毛囊角化的症狀。

要解決這狀況，首先要了解背後成因。

「雞皮肌」毛囊角化症2大成因

「毛囊角化症」是角質層異常增生，導致過多角蛋白（Keratin）堆積，堆積於毛囊處形成外觀狀似鱗片的皮膚，令到皮膚表面不平，厚厚的皮層亦會形成色素沈澱，所以有位置看上去更會灰灰暗暗。而當角蛋白的堆積堵塞了毛囊，便會令裏面的毛髮生不出來，一粒粒凸起的雞皮裏面會藏有捲起了的毛髮。這時後不要嘗試「撩」這毛髮出來，因為會弄成小傷口，誘發炎症含膿，令問題越來越嚴重。

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大部份「毛囊角化症」患者都是先天性遺傳的，很多人青春期開始便發作，原因是荷爾蒙的改變會令本來的膚質改變，所以懷孕也是常見的發病期。

有小部分是後天的，主要是脫毛方法錯誤，如經常使用拔毛或剃毛的方法，令角質層受肉眼看不到的損害，激發皮膚自我保護意息，令角質層異常增生。這成因的話，只要停止錯誤的脫毛方法，暫停刺激皮膚，便有機會可以讓肌膚回復原狀。

毛囊角化症解決方法

一般來說「毛囊角化症」沒法根治，但要解決外觀上也有方案。可是必須提提大家這些方法，因為不是根治，要是停用了毛囊角化症的症狀都是會回來的。

1．用帶酸性的潔膚液、護膚品

常見的酸性產品，如乳酸、水楊酸、尿素、果酸都是家用果酸，可於各大藥房購買。這些酸性產品，可以溶解老化的角質層，改善皮膚乾燥問題，避免造成毛囊堵塞。

可是這些家用酸性產品，為了安全起見，一般濃度不強，所以效果不是最理想，不過每天塗的話都會有一定的成效

2. 不要用過熱的水洗澡，也不要太頻密

很多人以為皮膚有問題，是因為不潔，所以頻頻洗澡，其實如果沖去油脂層，令到皮膚失去了保護，才會出現皮膚乾燥，和更多皮膚問題。建議每天洗澡不要多過20分鐘，亦要用溫水洗澡，不要過熱的水，避免造成皮膚乾燥。

3. 避免穿緊身衣服

近年很多人喜歡穿緊身的運動裝，可是這些衣服要是長期磨擦肌膚，會令症狀加劇，建議一定要穿透氣的衣物，亦以鬆身為主。

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4. 皮膚科醫生

皮膚科醫生可以給外用A酸，這些效果最快，因為可以快速溶解角質層，避免毛囊堵塞，可是副作用也不小，所以必須多加注意，不可經常使用。

5. 醫學美容

醫學美容主要用醫療級別的果酸，更高濃度，也有更多有效成份，可以一併促進肌膚細胞更新，比起家用會更快有效果。當溶解了堆積了的老化角質，便可以進行激光脫毛，解決毛囊倒生的問題。可是果酸亦不能停止使用，否則症狀還是會回來，不過次數可以在後期減少，當作保養護理療程。

文章標題由編輯所訂，TOPick獲授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣